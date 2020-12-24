France 24: «последний рывок» — ЕС и Великобритании осталось преодолеть разногласия по рыбной ловле

Соединённому Королевству и Евросоюзу, по всей видимости, всё же удастся заключить торговое соглашение до истечения «переходного периода» брексита в конце года. Дипломатические источники сообщают, что стороны уладили почти все разногласия, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, единственным камнем преткновения остаётся вопрос о доступе к британским водам для европейских рыбаков, имеющий большое политическое значение и для Лондона, и для ряда стран ЕС.

Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон — последние две фигуры, в силах которых вывести переговоры между Европейским союзом и Соединённым Королевством из тупика. С понедельника они успели встретиться несколько раз, пытаясь таким образом оттолкнуть перспективу брексита без договорённостей в связи с приближающимся истечением переходного периода для Великобритании.

Дипломатические источники сообщают, что соглашение между Брюсселем и Лондоном уже вот-вот может быть достигнуто.

МИШЕЛЬ БАРНЬЕ, глава делегации ЕС на переговорах по брекситу: Сейчас для нас действительно наступил момент истины, и мы предпринимаем последний рывок.

Последним камнем преткновения выступает вопрос о доступе к британским территориальным водам для европейских рыбаков — и о ежегодном улове ЕС общей стоимостью 650 миллиардов евро. Французский источник сообщил, что Лондон пошёл на «огромные уступки». Несмотря на небольшой по сравнению с другими секторами экономический вес рыболовецкой отрасли, она имеет большое политическое значение для ряда стран — членов ЕС, тогда как Великобритания превратила её в особенно яркий символ возвращения себе суверенитета после выхода из Евросоюза.

Если информация о соглашении подтвердится, ЕС предоставит своему бывшему члену доступ к своему единому рынку и 450 миллионам потребителей без каких-либо таможенных препонов и квот в обмен на соблюдение британскими компаниями различных норм в плане защиты окружающей среды, охраны труда и налогообложения по мере их развития.

Соглашение в его предварительной версии может вступить в силу уже 1 января — то есть ещё до того, как договорённости получат ратификацию от Европарламента, что должно будет произойти позже в этом же году.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.