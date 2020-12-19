DWN: брексит близко — в британских портах застряли горы контейнеров

В британских портах творится хаос — за несколько недель там накопились тысячи контейнеров, на автомагистралях образовались километровые пробки. Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, среди причин задержек — Рождество, коронавирус и, главным образом, брексит. Цены на перевозки растут, и торговые ассоциации Великобритании призывают правительство вмешаться, ведь по счетам расплачиваются рядовые потребители.

Торговые ассоциации Великобритании предостерегают: из-за хаоса в портах перед Рождеством цены могут повыситься, а поставки — задерживаться. После тяжёлого года компании не в состоянии покрыть более высокие расходы на доставку, считает глава Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон. «По счетам расплачиваются потребители», — заявила она. Рождественских посылок, по её словам, могут запаздывать, и продавцам ничего не останется, кроме как повысить цены. Совместно с Федерацией производителей продуктов питания и напитков (FВF) BRC призвала парламент расследовать ситуацию, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В британских портах, таких как Филикстоу на побережье Северного моря и Саутгемптон в проливе Ла-Манш, вот уже несколько недель скапливаются контейнеры. С одной стороны, задержки обусловлены проблемами из-за коронавируса. С другой стороны, многие компании пытаются пополнить запасы на складах до окончания переходного периода после брексита 31 декабря. На автомагистралях – километровые пробки из грузовиков. Производители игрушек также сообщают о проблемах с доставкой перед Рождеством и повышении цен, рассказывает интернет-газета.

Британская портовая ассоциация (BPA) подчеркивает, что эта проблема возникает в рождественский сезон не только в Великобритании, поэтому у правительства нет причин вмешиваться: «Порты, которые отправляют контейнеры и грузовики, всегда очень заняты в это время года, и в настоящее время большинство из них справляется с более высокими объемами».

Кроме того, возросли и транспортные расходы: по данным издания, за доставку контейнеров сейчас требуют на 25 процентов больше, чем на прошлой неделе — компании уже потеряли сотни тысяч фунтов. «Эти проблемы должны быть решены в срочном порядке. Расследование обеспечит необходимый контроль, чтобы наши порты снова свободно заработали», — заявила глава BRC.

Портовая ассоциация BPA, со своей стороны, потребовала больше средств, чтобы своевременно обеспечить необходимую пограничную инфраструктуру, отмечает DWN. «Эта инфраструктура необходима независимо от того, будет ли заключено торговое соглашение между Великобританией и ЕС или нет», — подчеркнул директор BPA Ричард Бэллентайн. — Мы настоятельно призываем правительство предоставить дополнительные средства, чтобы порты по всей стране были готовы к брекситу».