Independent: Джонсон призвал ЕС изменить позицию по переговорам, пригрозив «жёстким» брекситом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли преодолеть «существенные разногласия» в переговорах по брекситу, пишет The Independent. Тем не менее, по словам главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье, несмотря на разногласия, в переговорах наметился прогресс, и сделка по торговле и безопасности возможна в течение следующих нескольких дней.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Брюссель кардинально изменить позицию, прежде всего по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды, чтобы избежать «жёсткого» брексита, сообщает The Independent.

Как отметил пресс-секретарь премьера, в ходе состоявшейся в четверг телефонной беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Джонсон подчеркнул, что переговоры по сделке по торговле и безопасности находятся в «сложной ситуации».

«Кажется очень вероятным, что соглашение не будет достигнуто, пока ЕС существенно не изменит позицию», — предупредил глава государства, указав на то, что до окончания переходного периода остаётся очень мало времени.

Основные разногласия сторон, по словам Джонсона, всё ещё касаются квот на вылов рыбы в британских водах. В частности, позицию Брюсселя по этому вопросу в Лондоне назвали «просто неразумной».

В свою очередь, «подводя итоги» переговоров, которые продолжались на протяжении всей недели вопреки тому, что ранее лидеры договорились о крайнем сроке для заключения сделки, фон дер Ляйен указала на то, что сторонам вновь не удалось найти выход из тупика по брекситу. По словам главы Еврокомиссии, преодолеть «существенные разногласия», препятствующие заключению соглашения, будет «очень сложно».

Как отмечает издание, несмотря на трудности в Брюсселе переговорщики от Великобритании и ЕС продолжают попытки прийти к компромиссу. В четверг, незадолго до телефонной беседы Джонсона и фон дер Ляйен, главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье сообщил членам Европейского парламента о том, что заключение сделки возможно уже в течение следующих нескольких дней.

По словам Барнье, в ходе переговоров наметился прогресс, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Глава европейской переговорной группы отметил, что переговоры находятся на «заключительном этапе», подчеркнув, что согласится только на ту сделку, которая «защищает интересы и принципы ЕС».

Тем не менее в парламенте предупредили, что в этом году уже не ратифицируют соглашение по торговле и безопасности, если оно не будет подписано до воскресенья. В частности, лидер крупнейшей парламентской группы — Европейской народной партии — Манфред Вебер заявил, что если депутаты получат доступ к тексту документа позже, у них не будет достаточно времени для тщательного изучения сделки.

«Это соглашение слишком важное, чтобы торопиться с его одобрением в парламенте, — приводит The Independent слова Вебера. — Ради людей и предприятий в наших избирательных округах, которых затронут последствия брексита, мы обязаны внимательно изучить сделку. Мы полагаем, что после воскресенья это будет невозможно».