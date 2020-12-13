Sky News: Британия готовится вернуть себе суверенитет по «жёсткому» сценарию

17:19 Завершены госиспытания корвета «Гремящий» Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» прошёл государственные испытания и вечером в воскресенье, 13 декабря, прибудет в Санкт-Петербург, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту (ВМФ).

17:14 Миранчук выздоровел после коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты» Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе команды после выздоровления от коронавирусной инфекции.

17:12 Вдова Хорошевцева рассказала об обстоятельствах смерти диктора Народный артист России, диктор Евгений Хорошевцев скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщила его вдова Елена Стружкина.

17:11 Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с коронавирусом Наиболее серьёзные осложнения на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 проявляются у пациентов на седьмые — десятые сутки заболевания, рассказал главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.

17:07 СМИ: Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Фавра Дортмундская «Боруссия» отправила в отставку швейцарского специалиста Люсьена Фавра с поста главного тренера команды.

17:01 Минобороны России: режим прекращения огня в Карабахе соблюдается В Министерстве обороны России заявили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

16:53 Большунов победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе Россиянин Александр Большунов занял первое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

16:51 Джонсон заявил о готовности Лондона к брекситу без сделки с ЕС Лондон готов к продолжению переговоров с Евросоюзом по условиям торговой сделки, однако подготовился к жёсткому брекситу, заявил в интервью Sky News премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

16:44 Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: у «Рубина» не было простых игр и не будет Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

16:40 Представители правительства Германии не дали чёткого ответа на вопросы журналиста RT DE Журналист RT DE Флориан Варвег задал вопрос представителю МИД ФРГ Марии Адебар о заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Берлин рад возвращению США на международную арену, так как «вакуум в Сирии и Ливии» заполняется «автократами из России и Турции».

16:38 Лыжница Ступак эмоционально отреагировала на серебро на этапе КМ в Давосе Россиянка Юлия Ступак (Белорукова) прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

16:35 Владелец «Сочи» высказался о скандале после матча со «Спартаком» Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказал мнение о скандале, которым завершился матч 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

16:20 Попова назвала дату появления в России «нулевого пациента» с COVID-19 «Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 появился в России 1 марта, заявила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

16:19 В «Векторе» оценили вероятность повторного заболевания COVID-19 Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» заявил, что никто не защищён от повторного заболевания коронавирусом, даже те, кто уже переболел.

16:15 «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи» Московский «Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

16:10 «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Казанский «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

16:06 Диктор Кириллов назвал Хорошевцева мастером своего дела Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти российского актёра, диктора Евгения Хорошевцева.

16:00 Омский токсиколог прокомментировал сообщение Times о Навальном Главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев назвал вздором сообщение британской газеты Times о том, что Алексея Навального якобы пытались «отравить со второй попытки», когда он лежал в искусственной коме в Омске.

15:56 В США за сутки выявили более 219 тысяч новых случаев коронавируса В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 219 510.

15:44 В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники Власти Москвы в новогодние праздники не планируют ограничивать встречи и вводить комендантские часы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

15:37 Песков рассказал о планах Путина на Новый год Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1», как российский лидер Владимир Путин будет встречать Новый год.

15:32 Павлова объяснила свои ошибки при стрельбе в пасьюте в Хохфильцене Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

15:28 Биатлонистка Куклина считает, что сможет выступить лучше на следующем этапе КМ Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

15:28 В Варшаве проходит митинг противников закона об абортах В центре Варшавы противники ужесточения законодательства об абортах проводят очередную антиправительственную акцию протеста.

15:20 Биатлонистка Казакевич — о выступлении в пасьюте: где-то не хватало дерзости Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

15:19 Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью российского актёра, диктора Евгения Хорошевцева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

15:17 Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» назвал условие, при котором карантинный режим в столице будет ужесточён.

15:11 Польховский прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении женской команды в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

15:10 Губерниев пообещал съесть ботинок, если безвыигрышная серия биатлонистов достигнет 50 гонок Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если антирекордная серия сборной России на Кубке мира достигнет 50 гонок.

15:09 Песков прокомментировал данные о якобы нахождении Путина в бункере Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» данные о том, что российский лидер Владимир Путин якобы находится в некоем бункере.

15:05 Прокуратура начала проверку по факту возгорания на судне в Мурманске Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне «Вега» в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

14:57 Саруханов прокомментировал сообщение о смерти Сапунова Российский певец и композитор Игорь Саруханов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти музыканта Андрея Сапунова.

14:53 Власти Ямала 31 декабря объявили нерабочим днём В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение объявить 31 декабря выходным днём.

14:44 Умер музыкант Андрей Сапунов Музыкант Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни от инфаркта, сообщила пресс-атташе группы «Воскресение», в которой музыкант играл многие годы.

14:36 СМИ: Экс-форвард «Спартака» Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений.

14:34 Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.

14:29 Меркель назвала возможные сроки допуска вакцины от COVID-19 в ЕС Канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможные сроки допуска вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в ЕС и ФРГ.

14:26 Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Казакевич — в топ-20 Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

14:17 Путин назвал недопустимым рост цен на макароны при «таких урожаях» Рост цен на макаронные изделия в России при имеющихся урожаях недопустим, заявил российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря.

14:10 Вдова Гафта уточнила информацию о прощании с актёром Ольга Остроумова, являющаяся вдовой актёра Валентина Гафта, рассказала во сколько состоится прощание со артистом в театре «Современник».

14:08 ЭКС РФС признала, что голкипер «Ростова» Бабурин должен был быть удалён в матче с «Уфой» Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Ростова» с жалобой на качество работы арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

14:00 ЭСК РФС не нашла ошибки арбитра в матче РПЛ между ЦСКА и «Химками» Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского ЦСКА с жалобой на качество работы арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками».

13:56 Меркель сообщила об ужесточении карантинных мер в Германии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об ужесточении карантинных мер в стране с 16 декабря.

13:54 Китайский аппарат «Чанъэ-5» начал возвращение на Землю Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» приступил к фазе возвращения на Землю, которая займёт три дня, сообщило Китайское национальное космическое управление.

13:45 Лыжница Ступак завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе Россиянка Юлия Ступак (Белорукова) заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

13:40 Фигуристка Рябова рассказала, почему ушла из академии Плющенко Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова прокомментировала свой уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

13:37 Путин раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

13:35 Пожарные локализовали возгорание на судне у причала в Мурманске Сотрудники МЧС локализовали возгорание в машинном отделении судна «Вега» у причала мурманской судоверфи.

13:20 Путин призвал кабмин за неделю разобраться с ростом цен на продукты Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря призвал российское правительство разобраться с ростом цен на продукты в течение недели. Запись соответствующей встречи была показана 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».