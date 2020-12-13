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Sky News: Британия готовится вернуть себе суверенитет по «жёсткому» сценарию

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В Лондоне и Брюсселе признают, что вариант с брекситом без сделки теперь более вероятен, сообщает Sky News. При этом источник в британском правительстве заявил, что позиция Евросоюза до сих пор остаётся неприемлемой, однако это не помешает Великобритании через три недели стать суверенной страной.
Sky News: Британия готовится вернуть себе суверенитет по «жёсткому» сценарию
Reuters
На фоне того, как приближается крайний срок по переговорам между Британий и ЕС, источник в британском правительстве заявил, что предложение Евросоюза по брекситу до сих пор «остаётся неприемлемым», передаёт Sky News.

Встреча главных переговорщиков от Лондона и Брюсселя завершилась ещё в субботу вечером. Однако другие команды продолжают переговоры на техническом уровне, пишет издание со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Обе стороны теперь признают, что вариант с брекситом без сделки более вероятен. Переговоры должны завершиться сегодня.

Как отмечается в статье, военные корабли ВМС Великобритании уже подготовлены к патрулированию британских вод, чтобы предотвратить незаконный вылов рыбы в случае, если 1 января страна выйдет из ЕС, так и не заключив сделку с Брюсселем.

Источник в правительстве сообщил, что «при текущем положении дел предложение ЕС остаётся неприемлемым».

«Премьер-министр сделает всё возможное в этом процессе, но он предельно ясен: любое соглашение должно быть справедливым и должно уважать основополагающую позицию, согласно которой через три недели Великобритания станет суверенной страной», — добавил источник.
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Sky News Великобритания Европа
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