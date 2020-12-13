Der Standard: пандемия и жёсткий брексит обещают ЕС новый кризис

Недавний саммит ЕС, с одной стороны, показал, что страны-члены способны договариваться по важным вопросам, а с другой продемонстрировал грядущие проблемы Брюсселя, пишет журналист Томас Майер в своей статье для Der Standard. Для достижения компромисса с Великобританией требуется чудо: если его не будет, то «жёсткий» брексит и пандемия грозят Лондону сильнейшим кризисом, который отразится и на самом ЕС.

Нужно ли беспокоиться за будущее ЕС? Как пишет в своей статье для Der Standard журналист Томас Майер, после недавнего саммита ЕС напрашивается неоднозначный ответ: и да, и нет.

С одной стороны, лидеры остающихся после брексита 27 стран-членов продемонстрировали, что в решающие моменты готовы объединиться и достигать компромисса в важнейших решениях, пишет Майер. В частности, страны-члены сумели согласовать крупнейший в истории бюджет ЕС, который позволит облегчить борьбу с коронавирусом и оставит средства для современных инициатив.

С другой стороны, саммит показал и другую сторону ЕС, отмечает Майер. К примеру, внешнеполитическую беспомощность Брюсселя — в отношении Турции, России. Однако ещё большее беспокойство вызывают будущие отношения с Великобританией после окончания переходного периода: Брюсселю и Лондону грозит тотальный разрыв.

Многое становится понятно, когда даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что брексит без сделки куда вероятнее, пишет автор. Для достижения компромисса должно произойти чудо. Как отмечает Майер, в случае отсутствия сделки, после пандемии и брексита в Великобритании ожидается сильный экономический кризис, который ударит и по самому ЕС. В результате, в 2021 году Брюсселю придётся проявить особую активность в сфере солидарности и помощи. Такое развитие событий было бы абсурдным, пишет автор: сначала разрушить торговые отношения для того чтобы потом их восстановить.