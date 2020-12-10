Sky News: Джонсон и фон дер Ляйен не нашли выход из тупика на переговорах по брекситу

На встрече в Брюсселе британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали воскресенье крайним сроком для переговоров по брекситу. Они так и не сумели преодолеть «очень большие разногласия», пишет Sky News. После неудачи Джонсона в Брюсселе британские оппозиционные политики возложили на премьер-министра ответственность за вероятный брексит без сделки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продлить переговоры по брекситу до воскресенья, не сумев на личной встрече в Брюсселе найти выход из тупика на пути к сделке по торговле и безопасности, сообщает Sky News.

«Очень большие разногласия сохраняются, и всё ещё не ясно, можно ли их преодолеть», — заявил представитель британского правительства журналистам по окончании встречи, добавив, что Джонсон намерен проверить все пути к возможному соглашению.

В свою очередь, глава Еврокомиссии назвала переговоры с главой британского парламента «оживлёнными и интересными», тем не менее отметила, что целый ряд вопросов до сих пор остаётся нерешённым.

«Мы получили чёткое представление о позициях друг друга. Они по-прежнему во многом расходятся. Мы договорились о том, что переговорщики должны незамедлительно возобновить работу, для того чтобы попытаться разрешить эти важнейшие вопросы», — отметила фон дер Ляйен.

Лидеры приняли решение дать делегациям на переговорах время до воскресенья. В случае если к концу выходных сторонам не удастся договориться, 31 декабря Великобритания покинет переходный период без сделки.

Как пишет Sky News, даже блюда, выбранные Брюсселем для встречи, указывали на то, что сторонам не удастся прийти к соглашению. Желая придать встрече провокационный характер, либо же демонстрируя отменное чувство юмора, учитывая разногласия сторон в вопросе рыбной ловли, в Брюсселе решили подать в качестве закуски гребешки, а в качестве основного блюда — палтус.

Даже выбор десерта «намекал на отсутствие сделки». Так, Джонсону и фон дер Ляйен подали торт-безе «Павлова», страной происхождения которого считается Австралия. Sky News напоминает, что в Великобритании неоднократно упоминали о возможности выхода из ЕС «на условиях Австралии», то есть о взаимодействии с союзом после брексита по правилам Всемирной торговой организации.

При этом в Лондоне члены оппозиционной Лейбористской партии поспешили обвинить Джонсона в провале переговоров по брекситу, призвав премьера сделать всё возможное для заключения сделки, которую он некогда обещал британским гражданам.

«Через год после того, как Борис Джонсон пообещал готовую сделку, он совершенно не справился. Отсутствие обещанной им сделки — только его вина», — приводит Sky News слова заместителя главы Лейбористской партии Анжелы Рейнер.

«Отсутствие сделки станет полным провалом дипломатии и руководства, ответственность за который Борис Джонсон должен взять на себя», — заявил глава Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд.