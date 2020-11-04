Der Spiegel: спор вокруг соглашения по брекситу может дойти до Европейского суда

Великобритания не ответила на запрос Брюсселя в рамках разбирательства о нарушении соглашения по брекситу, пишет Der Spiegel. В ЕС считают, что принятый британским парламентом в сентябре закон позволит Лондону обходить некоторые положения соглашения по брекситу. Теперь ЕС может отправить разбирательство в Европейский суд, способный наложить на Великобританию денежный штраф.

Великобритания проигнорировала один из сроков, установленных для неё ЕС в рамках разбирательства о нарушении соглашения по брекситу, пишет Der Spiegel. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, Лондон должен был отреагировать на запрос из Брюсселя до конца октября, но не сделал этого, поэтому теперь в ЕС обсуждают «дальнейшие шаги».

Издание напоминает, что в конце сентября британский парламент одобрил закон о внутреннем рынке, способный аннулировать множество положений касательно Северной Ирландии, прописанных в соглашении по брекситу. С помощью этого закона Борис Джонсон рассчитывает обойти согласованные с ЕС таможенные правила в торговле с Северной Ирландией и предписания для субсидий британским предприятиям. Еврокомиссия, в свою очередь, расценила этот закон как нарушение соглашения по брекситу, запустив в начале октября разбирательство, которое может дойти до жалобы в Европейский суд, способный выписать Великобритании крупные штрафы.

В конце января Великобритания вышла из ЕС, но до конца года остаётся в едином европейском рынке и Таможенном союзе ЕС, пишет Der Spiegel. Это время стороны должны были использовать для выработки торгового соглашения, однако прогресс в переговорах был незначительным. Особые споры вызвал вопрос о рыбной ловле. Недавно один из пресс-секретарей Еврокомиссии сообщил, что решения по данному вопросу до сих пор не найдено.