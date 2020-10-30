DE: «сложные вопросы остаются сложными» — нежелание Лондона и Парижа идти на уступки грозит брекситом без сделки

Несмотря на то что Лондону и Брюсселю удалось добиться значительного прогресса в ходе переговоров по брекситу, вопрос доступа европейских рыбаков в британские воды может помешать сторонам прийти к соглашению, пишет Daily Express. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон не желают идти на уступки.

Перед британской и европейской делегациями встала непростая задача заключения сделки по брекситу на фоне нежелания Великобритании и Франции уступать в вопросе рыбной ловли, вызывающем «серьёзные разногласия» на переговорах, пишет Daily Express.

Источники издания подтвердили, что вопрос доступа в британские воды европейских моряков остаётся нерешённым и грозит свести на нет весь прогресс, достигнутый ранее.

Как стало известно, главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье работает над компромиссом, надеясь найти выход из тупика уже в ближайшие дни. Тем не менее в случае очередного провала выход Великобритании из Евросоюза без сделки «почти неизбежен», предупреждает Daily Express.

Однако перед очередным раундом переговоров, который состоится в Брюсселе уже в пятницу, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам удалось достичь существенного прогресса. При этом политик уточнила, что делегациям предстоит ещё много работать, для того чтобы обеспечить заключение сделки.

«Наблюдается значительный прогресс, но остаются два важных вопроса: равные условия и рыболовство, в ходе обсуждения которых мы бы хотели видеть достижение большего прогресса», — заявила политик.

По словам источника издания, несмотря на все усилия, продвижение в вопросе доступа в британские воды до сих пор было незначительным. «Сложные вопросы остаются сложными», — подчеркнул знакомый с ходом переговоров осведомитель.

Как отмечает Daily Express, ни одна из сторон не готова идти на уступки. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон непреклонен, заявляя, что любая торговая сделка между ЕС и Великобританией должна основываться на уважении суверенитета Великобритании и обеспечивать контроль правительства над доступом к британским водам.

При этом вчера французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что не видит причин «поддаваться британскому давлению», так как Париж должен защитить интересы своих рыбаков. Ранее президент Эммануэль Макрон неоднократно подчёркивал, что не станет «приносить в жертву» французских рыбаков. При этом требования Франции придерживаться изначальных условий ЕС о сохранении равного доступа к британским водам также поддержали Бельгия и Дания.

Ожидается, что обсуждение отношений после переходного периода продолжится в Брюсселе вплоть до начала следующей недели.