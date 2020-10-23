BI: из-за брексита Северная Ирландия рискует остаться без британского пищепрома

Главы 40 ассоциаций производителей пищевой продукции обратились к правительству Великобритании с предупреждением о том, что если Лондону не удастся договориться с ЕС о послаблениях для экспортёров, с будущего года многие из них будут вынуждены покинуть Северную Ирландию, пишет Business Insider. Как напоминает обозреватель издания, опасения британцев связаны с тем, что большая часть страны с 1 января 2021 года окончательно выйдет из единого европейского рынка, а Северная Ирландия по условиям брексита останется внутри него — а значит, поставка туда продуктов резко подорожает.

Лидеры 40 британских ассоциаций производителей продуктов питания и напитков в письме правительству Бориса Джонсона предупредили, что предприятия, которые они представляют, могут из-за выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза и прекращения действия в отношении Лондона внутриевропейских правил торговли покинуть рынок Северной Ирландии, сообщает Business Insider.

Как уточняется в материале издания, в письме, адресованном министру окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джорджу Юстису, а также канцлеру герцогства Ланкастерского Майклу Гоуву, говорится, что из-за «дополнительных издержек, затруднений и трений по вопросу торговли», неизбежно возникающих в связи с брекситом, поставка британских продуктов в Северную Ирландию для многих компаний станет просто-напросто «неосуществимой».

По мнению составителей послания, правительство Великобритании так и не приступило к решению целого ряда проблем в торговле между Северной Ирландией и остальными странами Соединённого Королевства, а между тем до конца «переходного периода» брексита остаётся лишь чуть более двух месяцев — с 1 января 2021 года Соединённое Королевство будет торговать с Европой по новым правилам, тогда как Северная Ирландия во избежание формирования жёсткой границы с Ирландской республикой продолжит следовать европейским правилам. Это будет означать, что британские продукты, поступающие в Северную Ирландию, будут проходить дополнительную проверку.

Как подчёркивается в письме представителей пищевой индустрии, предприятия так и не дождались от правительства Великобритании конкретных заявлений о том, как оно планирует решать многочисленные проблемы, которые в новом году затронут тысячи различных компаний, пишет Business Insider. Среди этих проблем — неопределённость по поводу того, как экспортёры британских продуктов в Северную Ирландию должны будут оформлять этикетки, общенациональная нехватка транспортных поддонов, соответствующих международным нормам, а также новые требования для продуктов животного и растительного происхождения, перевозящихся на другой берег Ирландского моря, перечисляет обозреватель издания.

В послании также отмечается, что хотя в правительстве Бориса Джонсона ранее обещали освободить британские компании, поставляющие продукты в Северную Ирландию, от проверок продукции, эти послабления коснутся лишь крупных поставщиков и не защитят от издержек средние и малые предприятия, говорится в материале BI. Между тем, стоимость одного экспортного сертификата, подтверждающего надлежащее качество товаров животного происхождения, составляет 200 фунтов за каждый отдельный тип продукции — а значит, компаниям, поставляющим такие продукты в Северную Ирландию в большом количестве, вероятно, придётся тратить на сертификацию тысячи фунтов. «На грузовиках и в контейнерах, используемых поставщиками, будут перевозиться смешанные грузы, зачастую включающие сотни разных типов продукции, для каждого из которых будет необходима своя документация и отдельные инспекции», — цитирует BI письмо представителей сектора.

По данным газеты, составители послания предупредили Юстиса и Гоува о том, что если Лондону не удастся на переговорах с ЕС о новых условиях торговли договориться о минимизации подобных инспекций и расходов, многие британские компании решат просто свернуть продажи на североирландском рынке. «Производители готовятся к такому наихудшему сценарию уже сейчас, и многие из них планируют приостановить поставки в Северную Ирландию сразу после 1 января 2021 года, чтобы оценить, являются ли эти поставки для них целесообразными», — говорится в письме.

Как подчёркивает обозреватель BI, британские предпринимательские круги всё больше беспокоятся в связи с тем, что правительство не предоставило им достаточной информации о том, как им готовиться к «жизни вне единого рынка ЕС», которая начнётся уже в следующем году.

Во вторник Борис Джонсон и Майкл Гоув провели телефонные переговоры с главами крупных компаний, призвав их активизировать подготовку к новым реалиям. Кроме того, на этой неделе британские власти расширили масштаб своей пиар-кампании в рамках брексита, обратившись ко всем предпринимателям страны с призывом начать готовиться к 1 января под слоганом «Времени всё меньше».

Между тем, один из участников телефонных переговоров в интервью BI признался, что беседа с чиновниками стала для него «настоящим разочарованием», и, в частности, обвинил Бориса Джонсона в том, что тот так и не смог разъяснить интересующие предприятия технические вопросы. «Премьер-министр, по всей видимости, даже и близко не осознаёт, что ключевым изъяном в нашей готовности выступает как раз нехватка информации по десяткам важных технических моментов, — цитирует его издание. — Майк Гоув показал себя гораздо более осведомлённым человеком, но и он не смог предложить никакой конкретики о том, как будет развиваться ситуация в случае, если торговое соглашение будет заключено, и без такого соглашения. Создавалось впечатление, что эти переговоры были организованы для того, чтобы правительство подготовилось перекладывать ответственность за тот хаос, который может вскоре разразиться».