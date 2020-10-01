Welt: ЕС начинает правовой процесс против Великобритании за нарушение договора о выходе

На этой неделе нижняя палата британского парламента приняла законопроект, противоречащий некоторым частям соглашения о выходе из ЕС, сообщает немецкая газета Die Welt. Срок ультиматума, поставленного в связи с этим Еврокомиссией, истёк, и теперь Брюссель начинает правовые шаги против Великобритании. Если дело дойдёт до Европейского Верховного суда, Лондону может быть назначен денежный штраф.

Срок ультиматума ЕС истёк, сообщает немецкая газета Die Welt. Из-за нарушения договора о выходе из Евросоюза Брюссель предпринимает правовые шаги против Великобритании. Об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как поясняет издание, во вторник нижняя палата британского парламента приняла законопроект о внутреннем рынке, который противоречит некоторым частям действующего соглашения о выходе из ЕС. Еврокомиссия поставила британскому правительству ультиматум до среды с требованием отменить спорные статьи этого закона.

Этого не произошло, поэтому теперь Еврокомиссия направила в Лондон официальное извещение о том, что усматривает в этом нарушение договора. Фон дер Ляйен дала британскому правительству месяц, чтобы обозначить свою позицию. Это первый шаг в процессе, который в итоге может привести стороны в Европейский Верховный суд, и он может обязать Великобританию заплатить денежный штраф.

Как отмечает немецкая газета, британское правительство отреагировало незамедлительно, продолжая упорно придерживаться своей прежней позиции: «Мы должны создать правовую сеть безопасности, чтобы защитить единство внутреннего рынка Соединённого Королевства, гарантировать, что министры постоянно будут иметь возможность выполнять свои обязательства в отношении Северной Ирландии и защищать успехи мирного процесса».

Закон о внутреннем рынке, который ещё должен быть рассмотрен в верхней палате британского парламента, станет нарушением заложенного в договоре принципа «доброй веры» и, в частности, нарушением соглашения по Северной Ирландии, подчеркнула фон дер Ляйен.

Несмотря на начатый теперь процесс, ЕС продолжит и дальше настаивать на полном соблюдении договора о выходе и будет придерживаться его со своей стороны. «Мы придерживаемся наших обязательств», — заявила фон дер Ляйен.

Евросоюз осудил планы британского премьер-министра Бориса Джонсона как подрыв доверия и нарушение международного права. Британское правительство, напротив, называет их «сетью безопасности» на случай, если до конца года не удастся заключить с ЕС никакого торгового соглашения. Таким образом оно хочет аннулировать особые статьи для Северной Ирландии, закреплённые в договоре.

По договору, британская провинция должна остаться более тесно связанной с внутренним рынком ЕС и таможенным союзом, что создаёт необходимость в контроле над перевозками товаров в остальные части Соединённого Королевства. Лондон предостерегает, что из-за этого Северная Ирландия может оказаться в отчуждении. Тем не менее в договоре по брекситу Джонсон согласился с этим условием.

Несмотря на эти споры по поводу закона о внутреннем рынке, на этой неделе снова проходят переговоры о торговом соглашении на время после переходного периода после брексита, к которому стремятся обе стороны.

В конце года Великобритания покидает внутренний рынок ЕС и таможенный союз. Без дополнительного договора сторонам грозит тяжёлый экономический разрыв с таможенными пошлинами и другими торговыми преградами, заключает немецкая газета Die Welt.