Daily Express: Лондон нащупал ахиллесову пяту Евросоюза

У Великобритании, которая продолжает напряжённые переговоры о торговом соглашении с Евросоюзом, есть на руках серьёзный козырь, сообщает The Daily Express. По данным издания, сторонники брексита убеждены, что вся финансовая система ЕС зиждется на доступе к дешёвым кредитам через лондонский Сити — а значит британские власти могут надавить на европейцев, пригрозив лишить их капиталов.

Ведущие бизнес-фигуры Великобритании, выступающие за брексит, считают, что в «самом сердце» Евросоюза кроется «опасная слабость», из-за которой Брюссель, вступив с Лондоном в торговую войну или отказавшись подписывать с ним соглашение о торговле, может столкнуться с финансовым кризисом, сообщает британский таблоид The Daily Express.

Как подчёркивается в материале издания, сторонники брексита заявляют, что финансовые институты лондонского Сити играют важнейшую роль в смягчении рисков, связанных с огромными задолженностями стран — членов ЕС перед Брюсселем и миром. Отделения европейских банков в Великобритании имеют возможность занимать деньги в британских фунтах по низким ставкам, но если они потеряют такой источник финансирования, то, по мнению британских аналитиков, Евросоюз может попасть в «порочный круг» — ситуацию, когда государственные долги будут подрывать стабильность банков, из-за чего правительствам будет всё сложнее продавать свои облигации, поясняет обозреватель The Daily Express.

«Смысл вот в чём: Евросоюз рассматривает займы, за счёт которых финансируется еврозона — то есть, государственные долги стран — членов еврозоны — как низкорисковые. Однако на деле они как раз являются высокорисковыми, поскольку ни одна из этих стран не контролирует центральный банк, эмитирующий евро, — заявил в интервью The Daily Express партнёр в компании Shearman & Sterling LLP Барни Рейнольдс. — В результате в финансовой системе Евросоюза существует большой объём неуправляемых рисков. В настоящий момент эти риски смягчает Великобритания в Лондоне, через который финансовая система Евросоюза имеет выход на глобальные рынки».

По мнению эксперта, Соединённое Королевство сможет и дальше играть эту роль, если ему по условиям торгового соглашения, переговоры о котором сейчас ведутся между Лондоном и Брюсселем, будет предоставлен облегчённый доступ к финансовым рынкам ЕС. «Если же они этот доступ не предоставят, Великобритании и США понадобится упомянутые риски «прижечь», дабы они не наносили ущерб вкладчикам и инвесторам по всему миру», — отметил Рейнольдс.

По данным The Daily Express, бывший генеральный директор Ассоциации торговых палат Великобритании, а ныне председатель НКО «Фонд в поддержку независимости» Джон Лонгворт в свою очередь полагает, что Евросоюз «создал систему вымогательства», и слабость отдельно взятых стран — членов блока позволяет Германии занижать курс евро, пользуясь этим для собственной выгоды.

«Великобритании нужно заявить Евросоюзу: «Не будете вести себя по-хорошему — мы этот покров возьмём и сорвём, и прольём свет на тот факт, что еврозона — это система-банкрот, стоящая на пустом месте, и у европейской банковской системы, включая корпоративную задолженность и госдолг, начнутся серьёзные неприятности», — цитирует Лонгворта издание.

Чиновник предупредил, что в случае торговой войны ЕС окажется в уязвимом положении. «Если Великобритания выйдет из Евросоюза, не подписав торговое соглашение, и откажется от отдельных пунктов соглашения о брексите, то может начаться торговая война, в рамках которой будут вводиться карательные пошлины, накладываться санкции и происходить стычки в Ла-Манше, — полагает Лонгворт. — Но Великобритании, разумеется, надо реагировать на это, заявив: «Если пойдёте этой дорогой, ваша экономика окажется банкротом, потому что мы вынем из-под неё подпорки, которые обеспечивает лондонский Сити».

Как напоминает обозреватель The Daily Express, ранее на этой неделе Брюссель разрешил европейским компаниям и дальше получать финансирование через Лондон. Бывший министр Великобритании по вопросам брексита Дэвид Джонс прокомментировал этот шаг так: «Это всё потому, что они не могут сами находить капиталы и нуждаются в лондонском Сити. А в целом проблема в том, что евро — это такая огромная финансовая пирамида, и реальных средств для его поддержания у них нет».