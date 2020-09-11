Times: ЕС дал Джонсону три недели на отзыв законопроекта, предполагающего отказ от обязательств по брекситу

Обнародованный британским правительством на этой неделе законопроект «о внутреннем рынке», завёл переговоры о брексите в тупик, констатирует The Times. По данным газеты, по итогам срочной встречи между европейскими и британскими чиновниками, проведённой после публикации законопроекта, Еврокомиссия потребовала от Бориса Джонсона в течение трёх недель убрать все положения, противоречащие заключённому с Евросоюзом соглашению о выходе — однако британское правительство уступать, похоже, не собирается.

Переговоры между Великобританией и Европейским союзом о будущем после выхода страны из блока зашли в тупик: после «напряжённой встречи» в Лондоне, организованной сторонами в срочном порядке после публикации британским правительством нового законопроекта, предполагающего отказ Соединённого Королевства от части обязательств по сделке с Брюсселем о брексите, заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович потребовал у британского премьера Бориса Джонсона в течение трёх недель убрать из законопроекта соответствующие положения, пригрозив в противном случае отказаться от дальнейшего обсуждения соглашения о свободной торговле, сообщает The Times. По данным газеты, британские власти «ультиматум» Брюсселя отвергли — как заявил участвовавший в последней встрече с европейцами глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, Лондон «не может и не хочет» исполнять требования ЕС. «Я очень чётко дал понять зампреду Шефчовичу, что мы этот законопроект отзывать не будем. Он это понял — и, разумеется, выразил по этому поводу своё сожаление», — приводит The Times слова Гоува.

Крайний срок, установленный Брюсселем для Лондона, совпадает с датой последнего раунда переговоров о торговом соглашении, и в ЕС убеждены, что в случае, если британское правительство откажется отзывать законопроект, дело неизбежно дойдёт до брексита без сделки, пишет The Times. Как отмечается в материале британского издания, господин Шефчович обвинил Лондон в том, что он по сути замышляет «крайне серьёзное нарушение международного права», и подчеркнул, что если законопроект будет принят, ЕС будет реагировать при помощи «правовых средств». «Великобритания нанесла серьёзный удар по доверию между ЕС и Соединённым Королевством. Теперь задача по восстановлению этого доверия ложится на британское правительство», — также заявил он.

По данным The Times, господину Джонсону будет непросто убедить соратников по Консервативной партии поддержать его жёсткий курс: недавно против инициатив премьера высказался бывший лидер консерваторов Майкл Говард, став таким образом уже третьим по счёту экс-главой партии, осудившим Джонсона за последние дни, — ранее в аналогичном ключе высказались Джон Мейджор и Тереза Мэй, также в своё время занимавшие пост главы правительства. «Как мы можем упрекать Россию, Китай или Иран в те моменты, когда их поведение не соответствует принятым на международной арене стандартам, если мы сами демонстрируем такое пренебрежительное отношение к своим обязанностям по соглашениям?» — заявил Говард, выступая в палате лордов.

В свою очередь, член британского парламента от Консервативной партии Роджер Гейл также раскритиковал законопроект Джонсона, призвав министра юстиции страны Роберта Бакленда уйти в отставку — как это уже сделал из-за решения правительства отказаться от своих обязательств перед Брюсселем старший советник правительства по юридическим вопросам Джонатан Джонс, пишет The Times.

«Я ожидаю, что министр юстиции в таких условиях возьмёт ответственность на себя и уйдёт в отставку. Один из высокопоставленных советников правительства по правовым вопросам уже так поступил, покинув свой пост из-за того, что положения этого законопроекта являются неприемлемыми на международном уровне, — цитирует Гейла издание. — Мы вскоре начнём целую серию торговых переговоров с самыми разными странами по всему миру, после брексита нам придётся это сделать. Как будут смотреть на нашу страну, если все будут считать, что подписанные нами договоры не стоят даже бумаги, на которой они отпечатаны? Вот в какое положение нас ставит наш премьер-министр, и я в подобном участвовать не собираюсь».

Опубликованный вчера законопроект, предполагающий отказ Лондона от части обязательств в рамках соглашения о брексите, — или «закон о внутреннем рынке», как он называется официально — британское правительство планирует принять в ускоренном порядке: в понедельник палата общин рассмотрит его во втором чтении, говорится в материале The Times.

По данным газеты, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что критики, выступающие против отказа от обязательств в рамках законопроекта, слишком «радикально» его понимают. По словам Шаппса, законопроект обеспечит свободный доступ между составными странами Соединённого Королевства. «Соответствующие положения мы включили в свой манифест, и было бы неразумно предполагать, что суверенная страна не сможет свободно торговать внутри собственных границ», — заявил министр.