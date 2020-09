Independent: «позор для страны» — десяткам тысяч граждан ЕС грозит депортация из Британии

Группа британских депутатов выступила с предупреждением, что десятки тысяч граждан ЕС, проживающих в Соединённом Королевстве, могут быть депортированы в конце текущего года, так как власти страны не подтвердили их статус проживания после брексита. По мнению парламентариев, эта ситуация является постыдной с учётом того, что значительная часть мигрантов играет заметную роль в преодолении вызванного коронавирусом кризиса, сообщает The Independent.

По мнению парламентариев, Борис Джонсон должен наделить граждан европейского блока «законным правом» остаться в стране. В настоящий момент их насчитывается более 3 млн человек, отмечает издание.

Согласно государственной схеме, граждане ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии, которые непрерывно находились в Великобритании в течение пяти лет, могут подать заявление на получение статуса постоянного проживания (settled status), позволяющего им остаться. В то же время те, кто приехал в страну до конца 2020-го, могут получить статус временного проживания (pre-settled status) и повысить его при достижении пятилетней отметки.

К концу июля было подано около 3,8 млн заявлений, из них рассмотрено 3,6 млн. При этом чуть более 2 млн соискателей (57%) получили статус постоянного жителя, 1,5 млн (42%) — временного жителя, и около 75 тыс. (2%) ждал отказ. Их обращения оказались отозванными или признаны недействительными.

Ссылаясь на эти данные, авторы открытого письма к премьер-министру утверждают, что сотни тысяч людей не знают, смогут ли они находиться в стране в долгосрочной перспективе после окончания переходного периода брексита в декабре. По их мнению, даже если схема будет успешной на 98 или 99%, к концу 2020 года десятки тысяч мигрантов могут лишиться возможности остаться в Британии.

Письмо подписали многие видные депутаты, в том числе лидер Шотландской национальной партии в Вестминстере Йен Блэкфорд. Они обращают внимание, что мигранты составляют значительную часть водителей служб доставки, сельскохозяйственных рабочих, сотрудников супермаркетов, медсестёр и персонала домов престарелых, которые поддерживали жизнь в стране во время вызванного COVID-19 карантина.

«Должно считаться позором для нации, что многие герои и героини коронавирусного кризиса будут чувствовать себя нежеланными в нашей стране из-за тона и содержания наших национальных дебатов по иммиграции», — считают депутаты.

«Миллионы европейских мигрантов, которые живут в Великобритании и сейчас работают в больницах и супермаркетах, имеют право находиться здесь, согласно правилам ЕС о свободе передвижения, которые правительство стремится отменить. Теперь их просят подать заявление, чтобы получить возможность остаться в Великобритании по схеме статуса постоянного проживания, и этот процесс не гарантирует успеха», — отмечают они.

«Cтатус постоянного проживания сегодня предоставлен многим гражданам ЕС, но мы крайне обеспокоены перспективой того, что некоторые из них его утратят. Поскольку работа большей части государственного и некоммерческого сектора приостановилась из-за вызванного коронавирусом кризиса, система подачи заявок была серьёзно нарушена, как и система поддержки соискателей и кампании по повышению осведомлённости общественности. Если правительство не примет меры, многие тысячи людей могут остаться незамеченными», — предупреждают политики.

«Хотя Министерство внутренних дел рисует радужную картину успеха схемы проживания, миллионы людей всё еще рискуют потерять свои права в ближайшие годы», — считает Алёна Иванова, организатор кампаний Right to Stay («Право остаться») и Another Europe is Possible («Другая Европа возможна»). По её словам, власти до сих пор не смогли гарантировать, что вынужденное отсутствие за пределами Великобритании во время коронавирусного кризиса зачтётся гражданам ЕС при подсчёте их непрерывного пятилетнего пребывания в стране.

«Система, которая запрашивает у вас заявление о нахождении дома — в некоторых случаях дважды, — это не то, что обещали европейским гражданам. С тех пор как разразился коронавирус, мы получили множество сообщений о новых проблемах, которые просто невозможно решить вовремя — от недостатка осведомлённости и поддержки в процессе подачи заявки до периодов отсутствия в Великобритании во время кризиса. МВД пора пересмотреть схему и предоставить всем автоматический статус (постоянного проживания. — ИноТВ)», — считает Иванова.