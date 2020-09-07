Independent: Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС

Британский премьер-министр пообещал, что его страна откажется от переговоров по брекситу с Брюсселем, если стороны не заключат торговое соглашение к 15 октября, пишет The Independent. При этом Борис Джонсон предположил, что фактическое отсутствие сделки с Евросоюзом может оказаться «хорошим исходом» для Соединённого Королевства, отмечает издание.

Борис Джонсон пообещал, что Британия выйдет из переговоров по брекситу, если стороны не заключат сделку к середине октября. Его заявление повышает вероятность того, что страна покинет единый рынок, не получив ничего взамен, пишет The Independent.

Выступая перед очередным раундом переговоров в Лондоне, премьер-министр сказал, что «нет смысла думать о сроках, выходящих за рамки» запланированного на 15 октября саммита ЕС. Ведь, по словам Джонсона, любая дальнейшая отсрочка будет означать, что соглашение не будет достигнуто к концу года.

«Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не вижу, что у нас появится соглашение о свободной торговле. Обе стороны должны принять это и двигаться дальше», — заявил Джонсон. Слова премьера стали его первым крупным вмешательством в переговоры по брекситу, начавшиеся весной этого года.

Ранее изданию стало известно, что в Европейском парламенте сомневаются, что переговоры смогут продолжаться после октября. По мнению представителей Брюсселя, на ратификацию сделки уйдёт весь остаток года.

Главный переговорщик Лондона Дэвид Фрост, недавно получивший титул лорда, заявил

на выходных, что «позиция ЕС может реально ограничить прогресс, который стороны способны достичь на следующей неделе». Источники The Independent в европейском блоке также выразили пессимизм и предположили, что Великобритании необходимо действовать, чтобы заключить сделку.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени выступил с предупреждением в адрес Лондона на прошедших выходных. По мнению политика, «эмоциональный» национализм, лежащий в основе британской стратегии, может привести к брекситу без сделки.

Тем не менее, на взгляд Джонсона, отказ от сделки будет «хорошим исходом» для Соединённого Королевства. Он заявил, что правительство готовит к такому варианту развития событий порта и границы, несмотря на предупреждение со стороны транспортно-грузовой отрасли о том, что Великобритании грозит «пограничный хаос», обращает внимание издание.

Вместе с тем Джонсон не исключил заключение «побочных сделок», которые потенциально могут сгладить некоторые из наихудших экономических последствий «жёсткого» брексита. «Мы будем готовы найти разумные решения по практическим вопросам, таким как перелёты, грузовые перевозки и так далее, или научное сотрудничество, если ЕС этого захочет. Мы никогда не закроем наши двери и будем торговать как друзья и партнёры — но без соглашения о свободной торговле», — подчеркнул премьер.

«Соглашение ещё предстоит достичь. Мы будем продолжать упорно работать в сентябре, чтобы заключить его. В его основе находится наше разумное предложение по стандартному соглашению о свободной торговле, подобному тому, которое ЕС согласовал с Канадой и многими другими», — пояснил глава британского правительства.

«Даже на этом позднем этапе, если ЕС будет готов переосмыслить свои нынешние позиции и согласится с этим, я буду это приветствовать. Но мы не можем и не будем идти на компромисс относительно основ, которые делают нас независимой страной ради достижения сделки», — добавил премьер.

С начала переговоров о торговле сторонам удалось добиться очень небольшого прогресса. Представители Лондона и Брюсселя заявляют, что кризис с коронавирусом отвлёк внимание политиков и затруднил достижение компромисса.

Основные противоречия так и остались неразрешёнными. Среди них вопрос о рыболовном флоте ЕС в британских водах, степень соответствия страны стандартам и правилам организации, а также общее правовое регулирование сделки.

Но именно вопрос о том, будет ли Великобритания следовать правилам государственной помощи ЕС, оказался наиболее спорным. Особенно на фоне сообщений о том, что Борис Джонсон хочет, чтобы его страна имела возможность поддерживать собственные ведущие отрасли, заключает The Independent.