DE: в ЕС как никогда с пессимизмом смотрят на брексит

Представитель Европейского союза на переговорах по брекситу Мишель Барнье призвал европейских лидеров оказать влияние на премьер-министра Великобритании, чтобы его страна пошла на уступки в диалоге. Иначе, по мнению экспертов, переговоры не выйдут из тупика, пишет Daily Express.

Переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье «в отчаянии», пишет Daily Express. Он призвал европейских лидеров оказать давление на премьер-министра Великобритании, чтобы тот отошёл от своих принципов ради достижения соглашения. Он отметил, что его усилия по подписанию соглашения о свободной торговле после брексита вот-вот провалятся, поскольку он не может договориться с британской стороной, чтобы она пошла на уступки по поводу единых правил и доступа к британским водам для европейских рыболовов.

По словам Барнье, пока сложно испытывать оптимизм по этому вопросу. Он отмечает, что для того, чтобы вдохнуть жизнь в переговорный процесс, нужна вышестоящая политическая воля. Новый раунд переговоров запланирован на 7 сентября.

По словам других дипломатов, либо в ближайшее время должны быть приняты некие политические решения, либо стороны движутся к брекситу без договора. В Брюсселе сейчас пессимистичны, как никогда.

Барнье предложил и европейским лидерам изменить его тезисы на переговорах, но прежде они уже отказывались. Также он отметил, что британские переговорщики тратят впустую ценное время. Он от них просил уступок по рыболовному промыслу и государственным субсидиям.

В самом Евросоюзе отношение к Великобритании всё ухудшается, а такие лидеры, как Эммануэль Макрон, не хотят идти ей на уступки, пишет Daily Express.