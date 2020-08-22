Guardian: «трата драгоценного времени» — в Брюсселе всё больше сомневаются в возможности договориться с Лондоном по брекситу

Из-за того, что Великобритания «тратит драгоценное время» на переговорах по брекситу, сделка между Брюсселем и Лондоном выглядит «маловероятной», пишет The Guardian, ссылаясь на слова главного переговорщика от ЕС по брекситу Мишеля Барнье. Британская сторона переговоров, в свою очередь, обвинила ЕС в затягивании времени и продавливании своей позиции по вопросам рыбной ловли и государственной помощи.

Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье обвинил британское правительство в «трате драгоценного времени» и предупредил, что сделка между ЕС и Великобританией после брексита выглядит «маловероятной», сообщает The Guardian.

Издание напоминает, что до срока достижения соглашения, установленного Брюсселем, остаётся два месяца. По словам Барнье, после двух дней переговоров с британской стороной, у него создалось ощущение регресса. Его британский коллега Дэвид Фрост был более оптимистичен, однако он также признал, что прогресс был незначителен.

«Соглашение пока возможно, и всё ещё является нашей целью, однако, очевидно, что достигнуть его будет нелегко. Мы провели полезные переговоры на этой неделе, однако прогресс был незначительным», — приводит The Guardian слова Фроста. Кроме того, Фрост ответил на обвинения в затяжке времени, заявив, что переговоры затягиваются по вине Брюсселя, настаивающего на том, чтобы Лондон принял его позицию по государственной помощи и рыбной ловле.

Как пишет издание, в четверг Фрост предоставил Барнье новый вариант договора о свободной торговле, с целью вывести переговоры из тупика. Барнье заявил, что новый договор был полезен для понимания позиции Лондона, однако в нём не были соблюдены «красные линии» ЕС по климатическим стандартам, правам трудящихся и государственной помощи.

В ЕС подчеркнули, что без соглашения по рыбной ловле, в рамках которого европейским судам будет по-прежнему разрешено заходить в британские воды, торговая сделка не будет заключена, пишет The Guardian. В свою очередь, британская сторона раздражена намерением Брюсселя «связать» Лондон своими правилами по государственной помощи в обмен на торговую сделку. Как отмечает издание, в ЕС обеспокоены тем, что щедрые субсидии британским компаниям могут поставить европейские фирмы в невыгодное положение.