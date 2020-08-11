Переговорщик ЕС по брекситу: срок годности союза подходит к концу

В каждой европейской стране есть сторонники выхода из Евросоюза, заявил главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье. Европейский проект «хрупок, над ним нависла угроза». «Срок его годности подходит к концу», убеждён дипломат. И для того, чтобы не допустить развала союза, нужно встать на его защиту, передаёт его слова Daily Express.

Брексит породил опасения за будущее ЕС, так как многие боятся, что выход Великобритании из союза может спровоцировать вспышку евроскептицизма в какой-нибудь другой стране, пишет Daily Express. В Европе есть ряд высокопоставленных политиков, которые призывает «пойти по стопам» Лондона. В Италии это экс-глава МВД Маттео Сальвини, а во Франции — глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Более того, по словам главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье, в каждой европейской стране «есть свой Найджел Фарадж»*.

«Европейский проект хрупок, над ним нависла угроза, срок его годности подходит к концу», — предостерегает европейский дипломат. «Нам нужна сильная Европа, которая говорит единым голосом, — настаивает он. — Нам нужно настойчиво защищать европейскую модель и продвигать её».

Барнье считает, что европейцы должны сами устанавливать правила игры, иначе китайцы сделают это за них: «Нам нужен ЕС, который достоин доверия и способен обеспечить безопасность, оборону, кибербезопасность и защиту населения». Он сказал, что нужно дать бой тем, кто пытается уничтожить Европу с помощью страха, популистских уловок и атак на европейский проект. «Если мы хотим, чтобы Европа была независимой и отвечала реальным нуждам граждан, тогда время действовать настало. Нам нужно встать на защиту Европы», — призвал Барнье.

* Найджел Фарадж — бывший председатель Партии независимости Соединённого Королевства, выступавший за выход Великобритании из Евросоюза (прим. ИноТВ)