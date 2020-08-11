Daily Express Оригинал

Переговорщик ЕС по брекситу: срок годности союза подходит к концу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В каждой европейской стране есть сторонники выхода из Евросоюза, заявил главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье. Европейский проект «хрупок, над ним нависла угроза». «Срок его годности подходит к концу», убеждён дипломат. И для того, чтобы не допустить развала союза, нужно встать на его защиту, передаёт его слова Daily Express.
Переговорщик ЕС по брекситу: срок годности союза подходит к концу
Reuters

Брексит породил опасения за будущее ЕС, так как многие боятся, что выход Великобритании из союза может спровоцировать вспышку евроскептицизма в какой-нибудь другой стране, пишет Daily Express. В Европе есть ряд высокопоставленных политиков, которые призывает «пойти по стопам» Лондона. В Италии это экс-глава МВД Маттео Сальвини, а во Франции — глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Более того, по словам главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье, в каждой европейской стране «есть свой Найджел Фарадж»*.

«Европейский проект хрупок, над ним нависла угроза, срок его годности подходит к концу», — предостерегает европейский дипломат. «Нам нужна сильная Европа, которая говорит единым голосом, — настаивает он. — Нам нужно настойчиво защищать европейскую модель и продвигать её».
 
Барнье считает, что европейцы должны сами устанавливать правила игры, иначе китайцы сделают это за них: «Нам нужен ЕС, который достоин доверия и способен обеспечить безопасность, оборону, кибербезопасность и защиту населения». Он сказал, что нужно дать бой тем, кто пытается уничтожить Европу с помощью страха, популистских уловок и атак на европейский проект. «Если мы хотим, чтобы Европа была независимой и отвечала реальным нуждам граждан, тогда время действовать настало. Нам нужно встать на защиту Европы», — призвал Барнье.
 
* Найджел Фарадж — бывший председатель Партии независимости Соединённого Королевства, выступавший за выход Великобритании из Евросоюза (прим. ИноТВ)
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источник
Daily Express Великобритания Европа
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брексит Великобритания Европа Евросоюз ЕС Маттео Сальвини
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