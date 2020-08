NYT: после брексита Джонсон пытается не допустить выхода Шотландии из Соединённого Королевства

Почти полгода спустя после того, как Британия вышла из состава Европейского союза, премьер-министр Борис Джонсон всё активнее пытается помешать отделению своенравных частей Соединённого Королевства, пишет The New York Times.



В пятницу Джонсон отправил в Шотландию популярного в стране министра финансов Риши Сунака, чтобы подавить националистические настроения, вспыхнувшие там в последние месяцы.



Другой высокопоставленный министр, Майкл Гоув, отправился в Северную Ирландию с почти $ 500 млн помощи, чтобы помочь недовольным компаниям справиться с новыми проверками отгружаемых товаров.



Эксперты давно предсказывали, что брексит усилит центробежные силы, разрывающие союз. В Шотландии, например, пандемия коронавируса придала дополнительный импульс этим силам, вынудив Джонсона предпринять тщательно продуманное — а, по мнению некоторых, запоздалое — наступление очарованием на шотландскую общественность.



В Северной Ирландии, где воссоединение с Республикой Ирландия все ещё кажется далёкой перспективой, сложилась менее острая ситуация. Однако тамошние бизнесмены, в том числе лояльные Лондону, боятся пострадать от дорогостоящей бюрократической торговой системы между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого Королевства.



Сунак в качестве канцлера казначейства координирует усилия британского правительства по спасению экономики от последствий коронавируса. Министр отметил, что 65 тыс. шотландских фирм получили £ 2 млрд ($2,6 млр) в виде кредитов, чтобы пережить изоляцию. По его словам, пандемия подтвердила непреходящую ценность британского союза.



«Если смотреть на последние несколько месяцев, то для меня это хороший пример того, как союз действительно хорошо работает», — заявил Сунак после посещения одного из заводов в Глазго.



При этом британский министр финансов отмёл все вопросы о независимости Шотландии, подчеркнув: «Я не думаю, что сейчас время обсуждать эти конституционные вопросы».



Однако проблема в том, что большинство шотландской общественности с этим не согласна, отмечается в статье. По данным последних опросов, в среднем 52,5% респондентов заявили о том, что проголосовали бы за независимость Шотландии. Это резкое изменение в настроениях по сравнению с референдумом 2014 года о независимости, когда 55,3% шотландцев проголосовали за то, чтобы и дальше оставаться в составе Соединённого Королевства, пишет The New York Times.



Как отмечает издание, за время пандемии в Шотландии выросло число сторонников независимости, поскольку, по мнению многих, шотландские власти справились с кризисом лучше, чем правительство Джонсона в соседней Англии. При этом в Англии уровень смертности на душу населения выше, чем в Шотландии, и там по-прежнему регистрируется больше случаев заражения, говорится в статье.