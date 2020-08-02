Sky News: в Британии ожидают перебои с поставками продовольствия

Новый межпартийный доклад британского парламента показал, что в результате пандемии COVID-19 в стране обострилась проблема с доступом к продовольствию. Более того, согласно прогнозам, ситуация может усугубиться из-за трёх потенциальных рисков: второй волны коронавируса, нарушения торговли в результате брексита и изменения климата, передаёт Sky News.

ЖЕЩИНА: Кофе или чай?

ШАРЛИН УАЙТ, потребительница продовольственного банка: Чай, пожалуйста.

Во время карантина бывали дни, когда Шарлин Уайт почти ничего не ела. Мать-одиночка с двумя детьми уже испытывала трудности с тем, чтобы прокормить семью. И когда полки супермаркетов опустели, в её доме совсем не осталось запасов, на которые можно было бы рассчитывать.

ШАРЛИН УАЙТ: У меня всегда была еда для детей. Иногда вечером я пила чай с печеньями. Особенно если дома не оказывалось фруктов и овощей.

СЭМ ХОЛДЕР, корреспондент Sky News: То есть иногда ваш ужин состоял только из чая с печеньями?

ШАРЛИН УАЙТ: Ага. Ну, я большая девочка, если вы понимаете, о чём я. До тех пор, пока мои дети сыты, я в порядке.

Новый доклад межпартийной парламентской группы показывает, что пандемия обострила продовольственную нестабильность для миллионов таких же людей, как Шарлин, и ситуация, вероятно, ухудшится. Потенциальные риски — вторая волна (коронавируса. — ИноТВ), возможное нарушение торговли в результате брексита и изменение климата.

НИЛ ПЭРИШ, председатель парламентского комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскохозяйственным вопросам: Важная задача для министра продовольственной безопасности, которая может потребовать внимания всех членов кабинета, — доставка еды тем слоям населения, которые испытывают наибольшую нужду. То есть от учащихся с их школьным питанием до безработных, а также других наименее защищённых представителей общества.

Комитет по окружающей среде, продовольствию и сельскохозяйственным вопросам недоумевает, почему правительство, по всей видимости, оказалось не готово к негативному влиянию COVID-19 на систему поставок продуктов питания. Ведь ранее другие страны уже сталкивались с тем, что продуктов не хватало, и тонны еды портились.

ТИМ ЛАНГ, профессор продовольственной политики в Лондонском университете Сити: Было совершенно очевидно, что срыв поставок произойдёт. Но ситуацию усугубила система поставок продовольствия по мере надобности, которая существует в Британии. В определённой степени она очень эффективна. Когда вы платите за еду на кассе, вы думаете, что увеличиваете свои расходы. Так и есть, но при этом вы ещё и повторно заказываете покупаемый продукт.

Вчера отдельный (парламентский. — ИноТВ) доклад рекомендовал включить в раздачу бесплатного школьного питания дополнительные 1,5 миллиона детей. Правительство утверждает, что Соединённое Королевство обладает огромной и крайне жизнеспособной системой поставок продовольствия и что наиболее уязвимые слои общества находятся под защитой. Комитет обращает внимание, что во время карантина число потребителей продовольственного банка увеличилось вдвое.

Сэм Холдер, Sky News.

Дата выхода в эфир 30 июля 2020 года.