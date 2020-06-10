El País: в ООН предупреждают — из-за пандемии к концу года 270 млн человек будет нечего есть

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Экс-директор Нацразведки США: Китай и Россия не преминут обвинить США в лицемерии на фоне беспорядков Fox News
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France 24: Болсонару пригрозил выйти из ВОЗ вслед за Трампом France 24
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France Info: благодарность врачам вместо военных — День взятия Бастилии пройдёт без парада France info
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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UFC огласил основной кард турнира 251 в Абу-Даби
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата обнародовала основной кард турнира UFC 251, который пройдёт в Абу-Даби на «Бойцовском острове».
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Европейский комитет по защите данных проверит TikTok
Европейский комитет по защите данных намерен проверить работу социальной сети TikTok.
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Футболист «Локомотива» Фарфан выздоровел от коронавирусной инфекции
Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил о выздоровлении четырёх игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.
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За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 900 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, как будет работать система VAR после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, почему взялся за дело бесплатно
Адвокат Александр Добровинский, который стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему взялся за дело бесплатно.
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Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на тренерскую лицензию Pro
Старшие тренеры футбольных клубов «Торпедо» и «Краснодара» Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.
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Фигурист Алиев пожалел, что сделал четверной прыжок уже на первой тренировке
Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от исполнения четверного прыжка уже на первой тренировке после паузы из-за пандемии коронавируса.
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Возбуждено дело о сбыте наркотиков в связи с ДТП с участием Ефремова
В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о наркотиках в рамках расследования аварии с участием актёра Михаила Ефремова.
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Власти Подмосковья заявили о планах по скорому открытию ТЦ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил о планах по скорому открытию торговых центров и летних веранд в Подмосковье.
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Сёмин высказался о проведении матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение о проведении полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге .
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ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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Матыцин надеется, что возобновление РПЛ и старт чемпионата России по регби станут примером и для других федераций
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что возобновление футбольного сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и старт чемпионата России по регби станут хорошим примером и для других спортивных федераций страны.
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Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых пригласил его посетить республику с визитом.
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Олейник рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал, когда состоится его следующий поединок.
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Минобороны: среди участников парада Победы больных коронавирусом нет
Минобороны России опубликовало бюллетень, в котором говорится об отсутствии больных коронавирусом среди участников парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.
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В МЧС рассказали о симптомах теплового удара
Начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко рассказал о симптомах теплового удара и о том, что делать в таком случае.
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Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля
Североамериканская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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В Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей
Власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы на льготных условиях.
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Виктор Коклюшкин прокомментировал смерть Анатолия Трушкина
Писатель и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина.
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В ФАР оценили идею введения новой методики проверки водителей на трезвость
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал инициативу ГИБДД по внедрению нового метода проверки водителей на трезвость.
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В избиркоме Подмосковья рассказали подробности голосования по поправкам к Конституции
Глава избиркома Московской области Илья Берёзкин рассказал подробности голосования по поправкам к Конституции.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области
Спасатели рассказали об ухудшении погоды в Челябинской области.
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Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам
Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.
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В Молдавии за сутки выявили почти 300 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтверждено 296 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 10 321.
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В АПЛ выявлен новый случай заболевания коронавирусом
Футболисты и сотрудники клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) в седьмой раз прошли тестирования на коронавирус.
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В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.
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Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят в Рязанской области
Похороны погибшего в результате аварии, произошедшей по вине актёра Михаила Ефремова, жителя Рязанской области Сергея Захарова пройдут в его родном селе Кузьминское 11 июня.
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Семак не изменил позицию относительно желания видеть Кокорина в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его позиция относительно возможного возвращения в команду нападающего Александра Кокорина не изменилась.
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Комментатор Орлов о ДТП с участием Ефремова: человек нарушил и должен понести наказание
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал актёр Михаил Ефремов.
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Онищенко высказался об интенсивности эпидемии коронавируса в России
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал уровень интенсивности коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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МОК сократит квоту для спортсменов на ОИ-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) сократил общую квоту спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже до 10 500 человек.
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В Подмосковье рассказали о работе регионального гарантийного фонда
В Московской области бизнесмены привлекли 1,7 млрд инвестиций благодаря поддержке гарантийного фонда. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций Наталью Егорову.
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Володин прокомментировал поправки к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.
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В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Граждане, которые будут работать в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда. Об этом заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
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Эксперт оценил планы введения электронных виз в России
Председатель Всероссийского объединения туристов, генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко прокомментировал планы введения в России с 2021 года однократных электронных виз.
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В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей
В Мюнхене неизвестные на автомобиле совершили наезд на группу людей.
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Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о возобновлении индивидуальных тренировок
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о скором возобновление индивидуальных тренировок на базе команды.
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В многоквартирных домах Подмосковья возобновили работы по капремонту
В Московской области возобновили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
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В ЮВО рассказали о параде Победы в Ставрополе
В Ставропольском крае начались репетиции парада Победы, который состоится 24 июня. Тренировки проходят на военном аэродроме Холодногорский.
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Власти Подмосковья рассказали о цифровизации услуг в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о цифровизации услуг в регионе.
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Выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября
На заседании заксобрания Ростовской области назначили дату выборов губернатора — 13 сентября.
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Эксперт оценил необходимость масочного режима
Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия оценил необходимость масочного режима.
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Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
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В Италии за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончался 71 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Врач рассказал, как избежать теплового удара
Директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, как избежать теплового удара.
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Глава МОК разочарован последними скандалами в тяжёлой атлетике
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на ситуацию вокруг итогов расследования комиссии Ричарда Макларена в отношении Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
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Спасатели вновь предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
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В Совфеде осудили слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который принял участие в съёмках ролика RT о поправках к Конституции, стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального.