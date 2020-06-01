Independent: очереди голодных протянулись по всей Испании

С начала карантина в Испании в середине марта за продовольственной помощью Красного Креста обратились в пять раз больше жителей страны, чем за тот же период 2019 года, сообщает The Independent. Тем не менее издание отмечает, что испанцы стараются не терять надежду на фоне постепенного открытия экономики и возвращения некоторых из них на свои рабочие места.

В продовольственные банки в городах Испании выстроились «очереди голодных» из жителей страны, потерявших работу из-за карантинных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, передаёт The Independent.

Жительница Барселоны Эрика Камарго была вынуждена обратиться в продовольственный банк Красного Креста, после того как накануне осталась без работы в местном отеле и пока не получала пособия по безработице.

Камарго, многодетная мама, чей супруг является нетрудоспособным, признаётся, что не знает, как сможет прокормить семью.

«Я в шоке. Самое худшее — это неуверенность в завтрашнем дне. Я не знаю, как буду кормить свою семью», — рассказала The Independent испанка, забирая коробку со свежими овощами, рыбой и мясом кролика из продовольственного банка в Кастельдефельс, недалеко от Барселоны.

После введения карантина в середине марта к продовольственной помощи гуманитарной организации прибегли 1,6 млн человек, то есть в пять раз больше, чем за тот же период в 2019 году. По словам менеджера Красного Креста Маноло Хереса, с начала пандемии за помощью к ним обращались люди из «всех слоёв общества».

«Я прожил здесь всю свою жизнь, и больше всего на меня повлияло то, что я увидел, как сюда с просьбами о помощи приходят мои друзья и знакомые», — отметил Херес.

Как отмечает издание, схожую картину можно увидеть и в других организациях, занимающихся оказанием помощи. По словам директора по коммуникациям Испанской федерации продовольственных банков (Fesbal) Анхеля Франко, с начала карантина спрос на товары первой необходимости вырос на 30—40%. Так, в условиях распространения коронавируса помощь от Fesbal получили более 130 тыс. человек.

По последним данным ЕС, в Испании самая большая доля населения, находящегося на грани нищеты, в Западной Европе — 21,6%, и пятая по величине во всей еврозоне, где средний показатель составляет 16,9%.

Однако стоящие в очереди в Кастельдефельсе вновь почувствовали надежду, когда волонтёр продовольственного банка, в марте потерявший работу в качестве консультанта испанской автомобильной компании Seat, Мозес Фернандес сообщил, что «только что получил свою работу обратно». Как отмечает The Independent, его никто не поцеловал и не обнял, однако новость здесь восприняли с улыбками.

Помимо постепенного открытия экономики, правительство Испании намерено оказать финансовую помощь 2,5 млн человек, что обойдётся стране в сумму €3—3,5 млрд за год.