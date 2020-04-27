NPR: дети в Испании смогли покинуть свои дома впервые за полтора месяца

Правительство Испании ограничило карантинные меры в отношении детей до 14 лет, позволив им впервые за полтора месяца выходить на улицу, передаёт NPR. С воскресенья детям разрешается выходить на свежий воздух в сопровождении взрослых на час в день и гулять в радиусе 1 км от дома.

В воскресенье дети по всей Испании впервые почти за два месяца смогли покинуть свои дома, после того как правительство смягчило ограничения по сдерживанию распространения коронавируса, не позволявшие выходить на улицу детям до 14 лет, пишет на своём сайте сообщество американских радиостанций National Public Radio (NPR).

По всей стране улицы и парки заполнились детьми, в сопровождении взрослых катающимися на велосипедах и скутерах. Несмотря на то что испанцы с нетерпением ждали смягчение режима чрезвычайного положения для несовершеннолетних, множество людей осудили тот факт, что дети появились на улице без масок и не соблюдали социальное дистанцирование.

По данным Университета Джона Хопкинса, Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. На данный момент в Испании подтверждено почти 230 тыс. случаев заражения и около 23 тыс. смертей. В связи с этим в стране поддерживаются одни из самых серьёзных карантинных мер, с тех пор как 14 марта правительство объявило чрезвычайное положение.

Покидать свои дома испанцам разрешается только для похода в продуктовый магазин или аптеку, выгула собаки или поездки на работу. За нарушение карантинных мер им грозят штрафы в размере более $1 тыс. При этом детям выходить на улицу запрещалось.

Как отмечает NPR, пересмотреть ограничения в отношении несовершеннолетних правительству премьер-министра Педро Санчеса пришлось в связи с усилением критики со стороны родителей и оппозиции. Кроме того, смягчению мер способствовало сокращение смертности и случаев заражения COVID-19 в стране.

На прошлой неделе стало известно, что с воскресенья дети смогут выходить на улицу на один час каждый день не более чем на 1 км от дома, однако лишь при условии, что их сопровождает взрослый.



«Это позволит детям тратить свою энергию, особенно тем, кто живёт в таком маленьком городе с лесом поблизости. Физические упражнения очень важны. Большую часть времени дети проводили за компьютером или перед телевизором», — приветствовала решение властей жительница городка в окрестностях Барселоны Айрис Эль Бурж. В первый же день смягчения карантина сыновья Айрис отправились на велосипедах до ближайшего парка.

Тем не менее семье Эль Бурж всё это время приходилось легче, чем остальным, так как в отличие от многих у них есть задний двор, где дети могли гулять на свежем воздухе, пишет NPR.