New York Post: после Короны и Ковида в Индии появился ребёнок, названный в честь изоляции

После недавнего рождения в Индии близнецов Короны и Ковида другая индийская пара тоже решила дать своему ребёнку имя, связанное с нынешней смертоносной пандемией, пишет The New York Post. Речь идёт о мальчике, появившемся на свет в деревне Бачери округа Шеопур во время 21-дневной изоляции.

Родители его так и назвали — Локдаун (в переводе с английского «Изоляция». — ИноТВ).

Когда сотрудники больницы спросили гордую маму Манджу Маил, что написать в свидетельстве о рождении, она сказала: «Он — Локдаун, так как родился во время изоляции».

Отец мальчика Рагхунат заявил: «Мой сын и наша семья будут помнить это кризисное время на протяжении всей нашей жизни. Это знаковое имя. Весь мир использует изоляцию как средство, чтобы остановить эту пандемию».

Как напоминает The New York Post, в прошлом месяце в индийском штате Чхаттисгарх у Прити и Винай Верма родились близнецы, которых назвали Корона и Ковид.

«Роды прошли с некоторыми трудностями, и поэтому мы с мужем хотели сделать этот день незабываемым», — пояснила своё решение Прити.

По её словам, они приняли такое решение, после того как сотрудники больницы начали называть новорождённых Короной и Ковидом.