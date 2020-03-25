Deccan Herald: в Индии появилась девочка Корона — в знак единства в борьбе с вирусом

Индийские родители решили дать своей дочери имя Корона, поскольку она появилась на свет в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Девочка родилась за несколько часов до того, как в Индии был объявлен строгий комендантский час на время карантина, сообщает Deccan Herald. По словам её дяди, в семье решили таким образом напомнить о единстве и сплочённости людей в борьбе против вируса.

Девочке, которая родилась в Индии за несколько часов до вступления в силу положения о комендантском часе на время карантина из-за пандемии коронавируса, родители решили дать имя Корона. Она появилась на свет в прошлое воскресенье в больнице города Горакхпур в штате Уттар-Прадеш, пишет Deccan Herald.

Как рассказал журналистам дядя малышки Нитеш Трипати, такое имя было выбрано для неё сообща и одобрено не только родителями, но и всеми членами семьи. «Этот ребёнок станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — отметил он.

По мнению родственников девочки, хотя коронавирус уже стал причиной смерти большого числа людей во всём мире, в то же время эта проблема помогла сплотить всех людей и приложить общие усилия для борьбы с опасной инфекцией. Чтобы победить вирус, люди должны избегать паники и следовать всем рекомендациям властей, поясняется в статье.

Сообщается также, что для врачей индийской больницы такой необычный выбор имени для новорождённой тоже стал довольно неожиданным. Однако они приветствовали подобное решение семьи, пишет Deccan Herald.