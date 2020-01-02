Al Jazeera: Мухаммад впервые пробился в топ-10 имён для новорождённых в США

По данным компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имён в США, на 10-е место в перечне популярности в этом году впервые попал Мухаммад. Это имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространённых среди американских новорождённых в 2013 году. И с тех пор его популярность только растёт, поскольку мусульманские семьи по традиции часто называют сыновей в честь высоко почитаемого в исламе пророка, поясняет Al Jazeera English.

Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имён для новорождённых в Соединённых Штатах Америки. Об этом говорится в опубликованном 4 декабря докладе специализированной компании BabyCenter, которая ежегодно отслеживает статистику детских имён. Как пояснили представители компании, пробиться в топ-10 в этом году Мухаммаду помогло и принятое ими решение объединить различные способы написания этого имени латиницей, учитывая все варианты как одну позицию в списке, сообщает Al Jazeera English.



В заявлении BabyCenter также отмечается, что многие мусульманские семьи продолжают называть новорождённых сыновей Мухаммадом в честь высоко почитаемого в исламе пророка. Впервые Мухаммад попал в сотню наиболее распространённых детских имён в США в 2013 году, и с тех пор его популярность только растёт, говорится в статье. Согласно подсчётам частных компаний, популярность этого имени с 2019-го повысилась на 29%, благодаря чему оно смогло пробиться на последнюю строчку десятки самых популярных имён для мальчиков, вытеснив оттуда Мейсона.



В то время как десятую строчку рейтинга популярности среди девочек в США заняло ещё одно арабское имя — Алия, информирует Al Jazeera English. А первое место в этом списке уже на протяжении десятилетия удерживает имя София, которое переводится с греческого как «мудрость». Между тем в рейтинге для мальчиков в этом году Джексона с первого места на второе подвинул Лиам (ирландская версия имени Уильям).