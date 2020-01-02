Al Jazeera: Мухаммад впервые пробился в топ-10 имён для новорождённых в США

По данным компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имён в США, на 10-е место в перечне популярности в этом году впервые попал Мухаммад. Это имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространённых среди американских новорождённых в 2013 году. И с тех пор его популярность только растёт, поскольку мусульманские семьи по традиции часто называют сыновей в честь высоко почитаемого в исламе пророка, поясняет Al Jazeera English.
Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имён для новорождённых в Соединённых Штатах Америки. Об этом говорится в опубликованном 4 декабря докладе специализированной компании BabyCenter, которая ежегодно отслеживает статистику детских имён. Как пояснили представители компании, пробиться в топ-10 в этом году Мухаммаду помогло и принятое ими решение объединить различные способы написания этого имени латиницей, учитывая все варианты как одну позицию в списке, сообщает Al Jazeera English.
В заявлении BabyCenter также отмечается, что многие мусульманские семьи продолжают называть новорождённых сыновей Мухаммадом в честь высоко почитаемого в исламе пророка. Впервые Мухаммад попал в сотню наиболее распространённых детских имён в США в 2013 году, и с тех пор его популярность только растёт, говорится в статье. Согласно подсчётам частных компаний, популярность этого имени с 2019-го повысилась на 29%, благодаря чему оно смогло пробиться на последнюю строчку десятки самых популярных имён для мальчиков, вытеснив оттуда Мейсона.
В то время как десятую строчку рейтинга популярности среди девочек в США заняло ещё одно арабское имя — Алия, информирует Al Jazeera English. А первое место в этом списке уже на протяжении десятилетия удерживает имя София, которое переводится с греческого как «мудрость». Между тем в рейтинге для мальчиков в этом году Джексона с первого места на второе подвинул Лиам (ирландская версия имени Уильям).
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил вступление в силу в России поправок в правила дорожного движения. Нововведения позволяют водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.
В 2021 и 2022 годах Санкт-Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Утверждено соответствующее распоряжение правительства России, передаёт kp.ru.
Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, принёс в Государственное бюро расследований (ГБР) повестки в суд, которые намерен вручить следователям ведомства.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.
Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.
В Забайкальском национальном парке спасли истощённого туриста из Свердловской области. Мужчину в крайне тяжёлом состоянии передали врачам, сообщает URA.RU со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.