SRF: эпидемия выявила зависимость Швейцарии от медикаментов из Индии и Китая

Пандемия коронавируса показала, что Швейцария слишком сильно зависит от поставок медикаментов из Китая и Индии, сообщает SRF. В аптеках не хватает парацетамола и средств для снижения давления. Чтобы в будущем такого не повторилось, политики предлагают вернуть производство в страну или, как минимум, в Европу.

Эпидемия коронавируса показала, как сильно Швейцария зависит от медикаментов из Китая И Индии. Из этих стран поставляются 80% активного вещества для дженериков и препаратов с закончившимся патентом. Поэтому швейцарским политикам в сфере здравоохранения стало очевидно: после пандемии систему нужно менять, даже если это дорого обойдётся.

Производство активного вещества для лекарств в Швейцарии: компанией Dottikon в кантоне Аргау руководит Маркус Блохер, сын политика Кристофа Блохера. По его словам, в кризисной ситуации медикаменты можно производить и в Швейцарии.

МАРКУС БЛОХЕР, президент правления Dottikon: Если вы хотите резко нарастить объёмы производства, у вас должен быть производитель со всеми регистрациями и разрешениями, оборудованием и пониманием процесса, который сможет в короткий срок нарастить производственные мощности.

Эпидемия коронавируса показала, что зависимость от таких стран как Китай слишком велика, заявила политик в сфере здравоохранения Рут Хумбель.

РУТ ХУМБЕЛЬ, депутат Национального совета от Христианско-демократической народной партии в кантоне Аргау: Моё первое требование заключается в том, чтобы перенести производство активного вещества обратно в Швейцарию или, как минимум, в Европу. А второе — после этого кризиса нам, конечно же, нужно переработать план по борьбе с пандемией.

В аптеках стало не хватать парацетамола, а также средств для снижения давления. ОДнако проблема в том, что перенос производства в Швейцарию увеличит цену лекарств. Политик в сфере здравоохранения от Швейцарской народной партии Верена Херцог готова с этим примириться.

ВЕРЕНА ХЕРЦОГ, депутат Национального совета от Швейцарской народной партии в кантоне Тургану: Я думаю, мы должны быть готовы платить больше за дешёвые лекарства для обеспечения безопасности медицинского снабжения.

В любом случае наценку на активные вещества, произведённые в Швейцарии, должны компенсировать власти, а не потребители, требует политик от партии зелёных Мануэля Вайхельт.

МАНУЭЛЯ ВАЙХЕЛЬТ, депутат Национального совета от партии зелёных в кантоне Цуг: Для этого властям нужно будет заключить с компаниями соглашение об оказании услуг и оплатить их.

Маркус Блохер не исключает возможности сотрудничества с властями. Его компания итак собиралась увеличивать объёмы производства, отметил он.

МАРКУС БЛОХЕР: Мы открыты для предложений. Если власти дадут нам займ — 200 миллионов под 0% — тогда в будущем, если возникнет схожая ситуация, когда нужно будет производить определённые медикаменты, мы обеспечим необходимые мощности.

В конечно счёте политикам решать, будет ли Швейцарии налаживать собственное производство активных веществ.

Дата выхода в эфир 28 марта 2020 года.