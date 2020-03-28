SRF: Швейцария берёт пример с Южной Кореи — будет следить за больными коронавирусом через приложение

В Швейцарии задумались последовать примеру Китая и Южной Кореи и разработать мобильное приложение для отслеживания инфицированных COVID-19, сообщает SRF. Разработка программы ведётся в политехнической школе Лозанны. Она сможет предупреждать пользователей о приближении к заболевшему, а также предупреждать тех, кто контактировал с носителем до появления симптомов.

Ровно месяц прошёл с тех пор, как в Швейцарии был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Тогда власти пытались разыскать всех, кто контактировал с больным. Сегодня же это уже невозможно, потому что число инфицированных достигло 10 тысяч. Но, чисто технически, можно добиться большего, как, например, показывает пример Южной Кореи: там мобильные приложения даже показывают, находятся ли заболевшие поблизости и какого они пола. Стоит ли и Швейцарии отказаться от защиты персональных данных и сделать ставку на технологии в борьбе с коронавирусом? Сюжет Пирмины Росс о конфиденциальности на фоне пандемии.



Смартфон. Он знает наши маршруты, паттерны перемещения. И он может помочь сдержать распространение нынешней пандемии. Наглядным примером служит Азия. Китай ведёт полномасштабную слежку за своими гражданами. Это означает, что власти могут отслеживать каждый шаг заболевшего человека с помощью приложения, использующего данные GPS. Только тому, кто может доказать, что он здоров, разрешено использовать общественный транспорт или входить в офисные здания.



В Южной Корее люди могут в режиме онлайн видеть на карте, где находятся заболевшие. Приложение предупреждает пользователя, когда он приближается к инфицированному человеку. В других странах также присматриваются к возможности отслеживать больных, в том числе и в Швейцарии. Но пока не сами власти, а швейцарская политехническая школа Лозанны, которая разрабатывает соответствующее приложение. Профессор информационной безопасности Жан-Пьер Юбо подробных планов не раскрывает.



ЖАН ПЬЕР ЮБО, профессор информационной безопасности в политехнической школе Лозанны: Мы занимаемся реализацией этого проекта вместе с высшей технической школой Цюриха и другими коллегами. На данный момент это всё, что я могу сообщить. Мы хотим разработать такое приложение, и мы надеемся, что оно потенциально сможет пригодиться в нынешней пандемии.



Вот так это приложение, возможно, будет функционировать. Инфицированный человек отправляется на карантин. Проблема заключается в том, что он был заразным ещё до проявления симптомов. Приложение сможет предупредить тех, кто контактировал с инфицированным человеком. Тогда они смогут сразу же изолироваться. Такое приложение позволит измерять дистанцию между людьми с помощью технологии Bluetooth.



ЖАН ПЬЕР ЮБО: Можно также обеспечить определённую степень прозрачности, выложив исходный код приложений в открытый доступ. То есть каждый сможет через интернет проверить программное обеспечение, чтобы убедиться, что в нём не используются никакие грязные трюки. А когда пандемия закончится, эту инфраструктуру, конечно же, нужно будет устранить.



Приложение для отслеживания может также использовать GPS, WLAN или вышки сотовой связи.



Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.