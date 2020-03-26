1+1: из-за ограничений на транспорте в Киеве активизировались зацеперы

В Киеве ввели ограничение на количество человек, которые могут одновременно передвигаться на общественном транспорте, однако некоторые жители украинской столицы нашли способ обойти запрет. Как передаёт «1+1», они, рискуя жизнью, цепляются снаружи транспортных средств и едут по своим делам.
После введения ограничений относительно количества пассажиров, которые могут находиться в салоне общественного транспорта, некоторые киевляне, рискуя жизнью во время движения троллейбусов и трамваев, зацепляются снаружи транспорта и едут.
Несколько дней назад жители Киева сняли, как мужчина с рюкзаком зацепился за трамвай и спокойно ехал между остановками. Сегодня уже наш режиссёр монтажа по дороге на работу снял, как мужчина в маске зацепился за троллейбус и ехал по столичному проспекту Соборности.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила необходимость введения жёсткого карантина в Москве и других российских городах из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны или на её части, а также устанавливать в таких случаях обязательные правила поведения.
Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провёл заседание рабочей группы по координации действий регионов СКФО, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак прокомментировал сообщение о том, что правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва рассказала, можно ли разрешать детям лениться.
Руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба прокомментировал сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в безответственности из-за старта 14 марта европейской квалификации к Играм-2020 в Лондоне во время эпидемии коронавируса.
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников прокомментировал инициативу Минсельхоза по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов до тарифов для населения.
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Кремле пока нет никаких решений по продлению нерабочей недели, введённой в России для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Госавтоинспекция принимает дополнительные меры, направленные на защиту от распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД. В частности, временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.
Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила. Такие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт выразил надежду, что приостановленный из-за коронавируса турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге в ближайшее время возобновится.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что никто из гроссмейстеров, которые принимали участие в турнире претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге, не болеет коронавирусом.