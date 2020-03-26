1+1: из-за ограничений на транспорте в Киеве активизировались зацеперы

03:00 Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко, пригласив его в Омск Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко ответил на оскорбление соотечественника Александра Емельяненко, пригласив его выяснить отношения в родном Омске.

03:00 В Россию доставили более 1 млн масок от предпринимателя Джека Ма Самолёт ВКС доставил в Россию более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем на коронавирус от предпринимателя Джека Ма. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

03:00 В ВОЗ оценили необходимость жёсткого карантина в Москве Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила необходимость введения жёсткого карантина в Москве и других российских городах из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

03:00 В Госдуму внесён проект о праве кабмина вводить режим ЧС в России Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны или на её части, а также устанавливать в таких случаях обязательные правила поведения.

03:00 Чайка провёл заседание рабочей группы по ситуации с коронавирусом Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провёл заседание рабочей группы по координации действий регионов СКФО, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

03:00 Эксперт оценил решение полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак прокомментировал сообщение о том, что правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

03:00 Власти Подмосковья начислят выплаты работающим с коронавирусом медикам Власти Московской области будут ежемесячно начислять выплаты до 50 тыс. рублей медикам, которые работают с заражёнными коронавирусной инфекцией.

03:00 Крамер считает безумием, что лыжнику Устюгову не объяснили причины недопуска до ОИ-2018 Маркус Крамер, тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова, высказался о недопуске своего подопечного до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

03:00 В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из ОАЭ В Росавиации заявили, что Объединённые Арабские Эмираты пока не выдали разрешения на полёты в Дубай для вывоза россиян из страны на родину.

03:00 В Приморье ввели льготы для малого и среднего предпринимательства Власти Приморского края приняли решение ввести льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

03:00 В Госдуме прокомментировали идею адресной помощи россиянам старше 65 лет Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой создания стратегического эпидемнабора для адресной помощи жителям России старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидам.

03:00 Тренер Крамер считает, что Устюгов продолжает быть одним из лучших лыжников мира Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов до сих пор является одним из лучших лыжников в мире.

03:00 В Испании за сутки от коронавируса скончались 655 человек В Испании за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 655 человек, общее число умерших превысило 4 тыс.

03:00 Опрос: каждый пятый сотрудник малого и среднего бизнеса в России работает на удалёнке Каждый пятый сотрудник малого и среднего бизнеса в России в настоящее время работает на удалёнке из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, подозреваемый задержан. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности республики.

03:00 Эксперт рассказала, можно ли разрешать детям лениться Доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва рассказала, можно ли разрешать детям лениться.

03:00 Эксперт рассказал, какие заболевания являются факторами риска при коронавирусе Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.

03:00 В Ульяновской области приостановили работу развлекательных заведений В Ульяновской области приостановили работу всех развлекательных заведений. Указ о дополнительных мерах по профилактике коронавируса подписал губернатор Сергей Морозов.

03:00 Экс-президент «Ювентуса» подверг критике Роналду за поведение во время карантина Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду за поведение во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

03:00 В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что с доходов на вклады более 1 млн рублей предлагается взимать налог в 13%.

03:00 В Иране за сутки от коронавируса умерли более 150 человек В Иране за сутки зафиксировано 157 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщил иранский Минздрав.

03:00 СМИ: Модрич посоветовал «Реалу» купить футболиста ЦСКА Влашича Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич посоветовал руководству клуба приобрести хавбека московского ЦСКА Николу Влашича.

03:00 На Украине составили более 2400 админпротоколов о нарушении карантина Украинские полицейские составили 2412 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В Воронежской области прошли учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов На полигоне Погоново в Воронежской области состоялись учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов Западного военного округа.

03:00 В Удмуртии рассказали о мерах профилактики коронавируса в такси В управлении Роспотребнадзора Удмуртской Республики заявили, что водители такси будут обязаны работать в масках.

03:00 Эксперт оценил меры по стимулированию экономики в США Руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба прокомментировал сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В Европарламенте сообщили о смерти от коронавируса сотрудника ЕП Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил о гибели молодого сотрудника от коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли обратились за господдержкой Ассоциации компаний розничной торговли, интернет-торговли, предприятий индустрии детских товаров и другие обратились за господдержкой.

03:00 «Яндекс» рассказал, какую музыку слушают россияне во время карантина Стало известно, какую музыку слушают россияне во время карантина.

03:00 В Оренбуржье рассказали о мерах профилактики коронавируса в магазинах Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о введении ряда профилактических мер в магазинах Оренбурга.

03:00 В Совфеде призвали разобраться с долгостроями в сфере судостроения Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призвал разобраться с долгостроями в сфере судостроения.

03:00 В Турции обвинили МОК в безответственности из-за ситуации с коронавирусом Президент Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в безответственности из-за старта 14 марта европейской квалификации к Играм-2020 в Лондоне во время эпидемии коронавируса.

03:00 Эксперты предупредили о возможном повышении цен на смартфоны Эксперты прогнозируют повышение цен на смартфоны на 10—20% в II квартале 2020 года.

03:00 В АККОР прокомментировали идею снижения стоимости электроэнергии для фермеров Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников прокомментировал инициативу Минсельхоза по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов до тарифов для населения.

03:00 В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

03:00 В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

03:00 В Кремле оценили вероятность продления нерабочей недели В Кремле пока нет никаких решений по продлению нерабочей недели, введённой в России для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

03:00 «Витесс» подтвердил смерть экс-президента клуба после заражения коронавирусом Нидерландский футбольный клуб «Витесс» из города Арнем подтвердил смерть бывшего президента коллектива Кеса Баккера.

03:00 ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин Госавтоинспекция принимает дополнительные меры, направленные на защиту от распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД. В частности, временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.

03:00 Умер народный артист России Юрий Кукес Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет после тяжёлой болезни. Об этом сообщили в Росгосцирке.

03:00 «Ак Барс» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за распространения коронавируса.

03:00 В России введут штрафы за нарушение правил карантина Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила. Такие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

03:00 Информация о радиосигнале в районе поиска Су-27 не подтвердилась В Минобороны России заявили, что информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе поиска самолёта Су-27 не подтвердилась.

03:00 Дело о массовой драке в Чемодановке направлено в суд Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

03:00 В Екатеринбурге надеются, что шахматный турнир претендентов возобновится Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт выразил надежду, что приостановленный из-за коронавируса турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге в ближайшее время возобновится.

03:00 На поддержку семей с детьми в России выделят почти 105 млрд рублей Правительство России выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

03:00 В Подмосковье приостановят работу салоны красоты и сауны В Московской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и сауны.

03:00 Глава ФШР заявил, что никто из участников турнира претендентов не болеет коронавирусом Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что никто из гроссмейстеров, которые принимали участие в турнире претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге, не болеет коронавирусом.