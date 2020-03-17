1+1: на Украине вводят новые ограничения из-за коронавируса

Владимир Зеленский потребовал от правительства ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Как передаёт «1+1», в частности, с сегодняшнего дня закрываются все рестораны и развлекательные центры, ограничивается передвижение пассажирского транспорта между городами и областями и запрещаются массовые мероприятия. Зеленский также заявил о необходимости остановки работы метрополитена.

Остановить работу метрополитена и запретить массовые мероприятия по всей стране уже сегодня — такие решения по требованию президента поздно вечером приняло правительство.

Накануне Зеленский заявил о необходимости введения дополнительных ограничительных мер из-за стремительного распространения коронавируса. В частности, объявить режим чрезвычайной ситуации в Черновецкой и Житомирской областях.

С сегодняшнего дня по всей стране закрыты заведения общественного питания, сферы услуг и торгово-развлекательные центры. С завтрашнего дня запретят железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные перевозки. При этом железная дорога будет осуществлять отдельные согласованные рейсы.

Маршрутки могут перевозить до 10 человек, а троллейбусы, автобусы и трамваи — до 20.

Запрещается собираться группами более 10 человек.

Однако бесперебойно должны продолжать работать продуктовые и бытовые магазины, аптеки, банки, автозаправочные станции и страховые компании.

Также будут работать все органы государственной власти, учреждения по охране здоровья и правоохранительные органы.

Правительство приняло все эти решения, однако о введении чрезвычайного положения в Черновецкой и Житомирской областях в официальном заявлении кабмина пока не говорится.

Дата выхода в эфир 17 марта 2020 года.