Guardian: слушайте экспертов, игнорируйте идиотов — Шварценеггер призвал к самоизоляции

В воскресенье Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, опубликовал на своей странице в Twitter видео с призывом прислушаться к совету нынешнего главы штата Гэвина Ньюсома и не посещать бары, рестораны и винодельни на время вспышки коронавируса, сообщает The Guardian. Короткая запись сразу же взорвала интернет, потому что вместе со звездой фильма «Терминатор» на ней запечатлены его домашние мини-лошади — Лулу и Виски.

Как отмечает издание, в комментарии к своему посту бывший губернатор Калифорнии призывает жителей как можно больше времени проводить дома и «слушать экспертов, игнорировать идиотов». «Видите ли, самое важное сейчас — оставаться дома, — рассказывает Шварценеггер на видеозаписи, скармливая морковки своим питомцам, — потому что сейчас комендантский час». Он подчёркивает, что в данный момент никому не позволяют выйти на улицу, особенно людям, которым за 65. «Поэтому мы едим дома, — объяснил актёр. — Лулу любит морковку, Виски любит морковку, я только что перекусил веганской едой».

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB