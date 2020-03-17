Guardian: слушайте экспертов, игнорируйте идиотов — Шварценеггер призвал к самоизоляции

Звезда фильма «Терминатор» Арнольд Шварценеггер опубликовал у себя в Twitter видео с советом больше времени проводить дома, чтобы спастись от коронавируса, пишет The Guardian. Для большей убедительности экс-губернатор Калифорнии появился в кадре с двумя домашними мини-лошадками, которые послушно ели из его рук морковку.

В воскресенье Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, опубликовал на своей странице в Twitter видео с призывом прислушаться к совету нынешнего главы штата Гэвина Ньюсома и не посещать бары, рестораны и винодельни на время вспышки коронавируса, сообщает The Guardian. Короткая запись сразу же взорвала интернет, потому что вместе со звездой фильма «Терминатор» на ней запечатлены его домашние мини-лошади — Лулу и Виски.

Как отмечает издание, в комментарии к своему посту бывший губернатор Калифорнии призывает жителей как можно больше времени проводить дома и «слушать экспертов, игнорировать идиотов». «Видите ли, самое важное сейчас — оставаться дома, — рассказывает Шварценеггер на видеозаписи, скармливая морковки своим питомцам, — потому что сейчас комендантский час». Он подчёркивает, что в данный момент никому не позволяют выйти на улицу, особенно людям, которым за 65. «Поэтому мы едим дома, — объяснил актёр. — Лулу любит морковку, Виски любит морковку, я только что перекусил веганской едой».

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Администрация Трампа изо всех сил пытается принимать эффективные меры для борьбы с коронавирусом, рассказывает британская газета. Между тем в воскресенье президент призвал американцев «расслабиться» и «вкусно поужинать», хотя на государственном телевидении главный вирусолог заявил, что худшее ещё впереди и миллионы жителей страны могут погибнуть. В связи с этим некоторые штаты и города по всей стране вводят всё более суровые ограничения на бизнес, транспорт или социальную инфраструктуру. Так, губернатор Калифорнии хотя и не приказывал, но настоятельно советовал оставаться у себя дома людям старше 65 лет или тем, у кого есть хронические болезни. Также он заявил, что рестораны, бары и ночные клубы должны закрыться.

72-летний Шварценеггер, бывший чемпион по бодибилдингу, который с 2003-го по 2011 год сам был главой Золотого штата, со всей серьёзностью воспринял слова губернатора. «Больше никаких ресторанов, ясно? — говорит он на видео, похлопывая своих четвероногих друзей. — Забудьте обо всём этом. Народные собрания, рестораны и всё такое, спортзал — мимо кассы. Мы остаёмся дома. Да, Виски?» Как отмечает The Guardian, знаменитый актёр поцеловал свою лошадку и предостерёг её в свойственной родителям манере: «Не кусаться, хорошо? Тебе придётся (со всеми. — ИноТВ) дружить, потому что мы здесь в очень маленьком помещении».