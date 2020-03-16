Euronews: Иран просит снять санкции для борьбы с коронавирусом

03:00
В Киеве усилили ограничения в связи с коронавирусом
Киевские власти ввели дополнительные ограничения в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
03:00
Вахаев считает, что может победить чемпиона UFC Миочича
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев считает, что способен взять верх над действующим обладателем титула UFC в данной весовой категории Стипе Миочичем.
03:00
Польша останавливает внутреннее авиасообщение
Власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Вахаев: для меня Макгрегор — нечисть
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев высказался о бывшем обладателе титулов UFC в двух дивизионах Коноре Макгрегоре.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 36
В Белоруссии, по данным на 16 марта, обнаружено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.
03:00
Ещё одно письмо пришло из Германии в рамках проекта #ПочтаПобеды
Житель Германии Михаэль Любовецкий в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову.
03:00
Грузия временно запретила иностранцам въезжать в страну
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти страны приняли решение запретить иностранным гражданам въезжать на грузинскую территорию из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Чемпионат России по биатлону перенесён на конец года
Чемпионат России по биатлону перенесён на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса.
03:00
Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту «политического преследования» бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.
03:00
Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть в Казахстане
Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал решение клуба об отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Лукашенко: мир сошёл с ума от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Процесс по делу Пола Уилана будет закрытым
Мосгорсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, процесс будет закрытым, передаёт Интерфакс.
03:00
В ЕБРР заявили о готовности выделить деньги на ликвидацию последствий COVID-19
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит странам, где он работает, деньги на ликвидацию экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Посольство сообщило о подготовке эвакуации россиян из Узбекистана
Российская сторона прорабатывает вопрос организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана на фоне ситуации с распространением в мире коронавируса.
03:00
Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие российскими властями границы с республикой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Первый канал из-за коронавируса будет снимать передачи без зрителей
Первый канал в связи с опасностью распространения коронавируса будет снимать все программы без участия зрителей.
03:00
СМИ: 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф
По итогам анонимного опроса игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) большинство выступили за остановку розыгрыша плей-офф.
03:00
Украина приостановила выдачу виз из-за коронавируса
Все консульские учреждения Украины и Департамент консульской службы украинского МИД временно приостановили приём граждан и выдачу виз в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400.
03:00
Курс доллара достиг 75 рублей
Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 16 марта, достиг 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу тренера Москвиной
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов начнут тренироваться под руководством Тамары Москвиной.
03:00
Конте назвал коронавирус беспрецедентной ЧС в послевоенной истории Италии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал распространение коронавируса COVID-19 беспрецедентной чрезвычайной ситуацией за всю послевоенную историю страны.
03:00
Мишустин назначил Фисенко заместителем главы Минздрава России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения России.
03:00
Курс евро в ходе торгов превысил 84 рубля
Курс евро растёт в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта, достигнув значения 84,12 рубля.
03:00
В Саудовской Аравии задержали более 300 человек по подозрению в коррупции
Саудовское Управление по контролю и борьбе с коррупцией Nazaha сообщило о задержании 298 человек по подозрению в коррупции и присвоении госсредств.
03:00
СМИ: Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут быть дисквалифицированы за допинг.
03:00
В Госдуме оценили возможность кораблей НАТО вести разведку у Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщения о том, что корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
03:00
На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Центр общественного здоровья Украины сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Токаев заявил о возможности продления режима ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что действие режима чрезвычайного положения, введённого в республике из-за распространения коронавируса, может быть продлено в случае необходимости.
03:00
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
03:00
Глава профсоюза футболистов Италии: возобновить чемпионаты можно в мае или июне
Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази высказал мнение о возможных сроках возобновления футбольных чемпионатов страны, остановленных из-за пандемии коронавируса.
03:00
Минск примет меры по возвращению белорусов после закрытия границы
Пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева заявила, что Минск после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.
03:00
Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
ЦБ Южной Кореи снизил ключевую ставку
Центробанк Южной Кореи принял решение снизить ключевую ставку до рекордно низкого уровня — 0,75%.
03:00
«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о своём отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Тотальный диктант перенесли на осень
Акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на осень 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
03:00
Биатлонистка Вирер рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры
Двукратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, когда примет решение о продолжении спортивной карьеры.
03:00
Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 250
Число людей, заразившихся новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, в Израиле достигло 250.
03:00
Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы завершим сезон
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с приостановкой розыгрыша Примеры из-за пандемии коронавируса.
03:00
Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
03:00
ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей
Банк России 13 марта продал на внутреннем рынке валюту на 3,7 млрд рублей.
03:00
Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске
У шахматиста из Ирландии, участвующего в турнире в Мурманске, предварительно выявлен положительный результат на коронавирус COVID-19.
03:00
Эксперт оценил решение ФРС США снизить ключевую ставку
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев поделился мнением, за счёт чего Магомед Исмаилов может взять верх над Александром Емельяненко на турнире ACA 104.
03:00
В IBU объяснили, почему этап КМ в Контиолахти не был отменён полностью
Член исполкома Международного союза биатлонистов Туре Бойгард прокомментировал решение организации не отменять полностью этап Кубка мира в финском Контиолахти.
03:00
Вахаев: Емельяненко — человек с характером
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев выразил уверенность, что Александр Емельяненко в идеальной форме подойдёт к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
03:00
В погранкомитете Белоруссии оценили закрытие границы с Россией
Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой для передвижения людей в связи с распространением коронавируса COVID-19.
03:00
СМИ: «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
«Коммерсантъ»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом пишет «Коммерсантъ».
03:00
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.