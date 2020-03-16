Euronews: Иран просит снять санкции для борьбы с коронавирусом

03:00 В Киеве усилили ограничения в связи с коронавирусом Киевские власти ввели дополнительные ограничения в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.

03:00 Вахаев считает, что может победить чемпиона UFC Миочича Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев считает, что способен взять верх над действующим обладателем титула UFC в данной весовой категории Стипе Миочичем.

03:00 Польша останавливает внутреннее авиасообщение Власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Вахаев: для меня Макгрегор — нечисть Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев высказался о бывшем обладателе титулов UFC в двух дивизионах Коноре Макгрегоре.

03:00 Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 36 В Белоруссии, по данным на 16 марта, обнаружено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.

03:00 Ещё одно письмо пришло из Германии в рамках проекта #ПочтаПобеды Житель Германии Михаэль Любовецкий в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову.

03:00 Грузия временно запретила иностранцам въезжать в страну Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти страны приняли решение запретить иностранным гражданам въезжать на грузинскую территорию из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Чемпионат России по биатлону перенесён на конец года Чемпионат России по биатлону перенесён на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса.

03:00 Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту «политического преследования» бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

03:00 Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть в Казахстане Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал решение клуба об отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

03:00 Лукашенко: мир сошёл с ума от коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Процесс по делу Пола Уилана будет закрытым Мосгорсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, процесс будет закрытым, передаёт Интерфакс.

03:00 В ЕБРР заявили о готовности выделить деньги на ликвидацию последствий COVID-19 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит странам, где он работает, деньги на ликвидацию экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Посольство сообщило о подготовке эвакуации россиян из Узбекистана Российская сторона прорабатывает вопрос организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана на фоне ситуации с распространением в мире коронавируса.

03:00 Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие российскими властями границы с республикой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Первый канал из-за коронавируса будет снимать передачи без зрителей Первый канал в связи с опасностью распространения коронавируса будет снимать все программы без участия зрителей.

03:00 СМИ: 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф По итогам анонимного опроса игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) большинство выступили за остановку розыгрыша плей-офф.

03:00 Украина приостановила выдачу виз из-за коронавируса Все консульские учреждения Украины и Департамент консульской службы украинского МИД временно приостановили приём граждан и выдачу виз в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

03:00 Курс доллара достиг 75 рублей Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 16 марта, достиг 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу тренера Москвиной Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов начнут тренироваться под руководством Тамары Москвиной.

03:00 Конте назвал коронавирус беспрецедентной ЧС в послевоенной истории Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал распространение коронавируса COVID-19 беспрецедентной чрезвычайной ситуацией за всю послевоенную историю страны.

03:00 Мишустин назначил Фисенко заместителем главы Минздрава России Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения России.

03:00 Курс евро в ходе торгов превысил 84 рубля Курс евро растёт в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта, достигнув значения 84,12 рубля.

03:00 В Саудовской Аравии задержали более 300 человек по подозрению в коррупции Саудовское Управление по контролю и борьбе с коррупцией Nazaha сообщило о задержании 298 человек по подозрению в коррупции и присвоении госсредств.

03:00 СМИ: Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут быть дисквалифицированы за допинг.

03:00 В Госдуме оценили возможность кораблей НАТО вести разведку у Крыма Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщения о том, что корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

03:00 На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом Центр общественного здоровья Украины сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Токаев заявил о возможности продления режима ЧП в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что действие режима чрезвычайного положения, введённого в республике из-за распространения коронавируса, может быть продлено в случае необходимости.

03:00 Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.

03:00 Глава профсоюза футболистов Италии: возобновить чемпионаты можно в мае или июне Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази высказал мнение о возможных сроках возобновления футбольных чемпионатов страны, остановленных из-за пандемии коронавируса.

03:00 Минск примет меры по возвращению белорусов после закрытия границы Пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева заявила, что Минск после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.

03:00 Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о необходимости снятия санкций с Ирана, учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 ЦБ Южной Кореи снизил ключевую ставку Центробанк Южной Кореи принял решение снизить ключевую ставку до рекордно низкого уровня — 0,75%.

03:00 «Барыс» снялся с плей-офф КХЛ Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о своём отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

03:00 Тотальный диктант перенесли на осень Акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на осень 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

03:00 Биатлонистка Вирер рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры Двукратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, когда примет решение о продолжении спортивной карьеры.

03:00 Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 250 Число людей, заразившихся новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, в Израиле достигло 250.

03:00 Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы завершим сезон Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с приостановкой розыгрыша Примеры из-за пандемии коронавируса.

03:00 Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

03:00 ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей Банк России 13 марта продал на внутреннем рынке валюту на 3,7 млрд рублей.

03:00 Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске У шахматиста из Ирландии, участвующего в турнире в Мурманске, предварительно выявлен положительный результат на коронавирус COVID-19.

03:00 Эксперт оценил решение ФРС США снизить ключевую ставку Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев поделился мнением, за счёт чего Магомед Исмаилов может взять верх над Александром Емельяненко на турнире ACA 104.

03:00 В IBU объяснили, почему этап КМ в Контиолахти не был отменён полностью Член исполкома Международного союза биатлонистов Туре Бойгард прокомментировал решение организации не отменять полностью этап Кубка мира в финском Контиолахти.

03:00 Вахаев: Емельяненко — человек с характером Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев выразил уверенность, что Александр Емельяненко в идеальной форме подойдёт к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

03:00 В погранкомитете Белоруссии оценили закрытие границы с Россией Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой для передвижения людей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

03:00 СМИ: «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

03:00 «Коммерсантъ»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом пишет «Коммерсантъ».