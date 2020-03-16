Euronews Оригинал

Euronews: Иран просит снять санкции для борьбы с коронавирусом
Из-за санкций в Иране наблюдается острый дефицит защитных медицинских средств и тестов для диагностики опасного коронавируса, которым в стране заражены уже более 13 тыс. человек. Тегеран призывает мировых лидеров содействовать снятию американских санкций, чтобы помочь Ирану бороться с эпидемией, передаёт Euronews.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 13 тысяч, зафиксировано более 600 летальных исходов. Об этом сообщил в субботу представитель Министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 1365 новых случаев заражения. Последние данные указывают на то, что 55% умерших — старше 60 лет, в то же время около 15% — моложе 40.

Руководство Ирана, одной из стран, наиболее пострадавших от распространения Covid-19, признало, что медицинские учреждения могут не справиться с пандемией. Власти, в частности, отмечают, что из-за американских санкций в Иране наблюдается острый дефицит защитных средств — медицинских масок и перчаток, а также тестов для диагностики нового коронавируса.

В субботу президент Ирана Хасан Рухани отправил ряду мировых лидеров письмо с призывом поспособствовать снятию санкций США с Тегерана, чтобы позволить стране эффективно бороться с коронавирусом.

Дата выхода в эфир 15 марта 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Ближний Восток болезнь больница вирус здоровье Иран коронавирус лекарство санкции США эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров