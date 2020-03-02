LCI: у коронавируса нет паспорта — закрытые границы не сдержат эпидемию

Чтобы предупредить распространение коронавируса, многие страны закрывают границы – однако вирусу пограничный контроль не помеха, передаёт LCI. Французское правительство категорически против такого малоэффективного решения и ссылается на мнение учёных: для эпидемии достаточно одного больного, а во Франции уже зафиксированы подтверждённые случаи заболевания.

Вы знаете, в Верхней Савойе человек, который заразил других, приехал из Италии, из региона Ломбардия. И это приводит к вопросу, которым многие задаются в последние дни: почему бы не закрыть границы? Власти и врачи утверждают, что это не остановит распространение вируса. Я предлагаю вам послушать объяснения Жоржа Брюнье, Эвы Мазе и Леи Кабош.

Это невидимый враг, который играет потешается над границами со злобным удовольствием, потому что коронавирус пользуется серьёзной поддержкой — глобализацией. Вот уже несколько дней раздаются голоса с требованием закрыть границы со всеми затронутыми вирусом странами.

Какова эффективность?

Многие страны уже решили отправить себя в карантин по географическому принципу. Например, Иран, где насчитывают 30 умерших, решил изолировать себя от соседнего Пакистана. Таким же образом Москва, которая с недавних пор запретила пересечение границы между Россией и Китаем.

Тем не менее учёные сходятся во мнении: у коронавируса нет паспорта, он может перемещаться из одной страны в другую на огромной скорости. Достаточно одного больного, чтобы занести заразу. Например, закрытие Франции сейчас может лишь помочь выиграть немного времени.

ЖАН-ПОЛЬ АМОН, врач-терапевт: Закрыть границы – это значит быть слепым. Есть люди, которые уже проехали, люди, которые пересекли (страну. — ИноТВ) уже давно. Посмотрите на Валь-д’Уаз: мы до сих пор не знаем, кто был нулевым пациентом. А там, в Валь-д’Уаз, у нас много случаев (заражения. — ИноТВ).

Что сделать, чтобы закрыть границы?

До настоящего времени Елисейский дворец категорически отказывается от такого решения.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Все эффективные решения будут рассмотрены во всей полноте, но это (закрытие границ. — ИноТВ) сейчас неактуально, потому что учёные нам говорят, что это неэффективно.

Но во Франции для этого есть все средства, главным образом благодаря открытию старых пограничных постов и блокированию дорог, вокзалов и аэропортов. Тем не менее это потребует привлечение огромного количества людей с тысячью полицейских, жандармов и пограничников, которым будет поручено контролировать всю Францию.

Какие последствия?

Эксперты категоричны: закрытые границы опасно парализуют экономику. Разумеется, это сразу же негативно скажется на туристическом секторе. Но главное — будет затронута вся промышленность, например, из-за прекращения импорта сырья.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2020 года.