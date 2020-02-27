«Всё движется к пандемии» — вирусолог поделилась с NBC News прогнозами о коронавирусе
Сразу за пределами центральной части Сингапура расположена лаборатория, в которой проводятся исследования над животными. Здесь учёным удалось изолировать «самую чистую» форму коронавируса, который и является причиной инфекции COVID-19. Теперь вирус хранится взаперти, под надёжной охраной.
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН, вирусолог: Мы сейчас идём в центральную лабораторию. Там у нас хранится живой вирус.
РИЧАРД ЭНГЕЛ, корреспондент NBC News: Живой вирус?
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН: Да, живой вирус.
РИЧАРД ЭНГЕЛ: И это самое опасное, что у вас здесь находится.
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН: Да. Мы взяли образцы вируса у заражённых людей и изолировали его. Теперь он находится в этой лаборатории.
Доктор Дэниэлла Эндерсон из Австралии с её 20-летним опытом и обучением в самых престижных американских университетах — одна из лучших вирусологов мира.
РИЧАРД ЭНГЕЛ: Что вас удивило в отношении этого вируса?
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН: То, как он распространяется. Это действительно поразительно. Мы наблюдали вспышки в прошлом, поэтому думаем, что знаем, что делаем. Но лично я не ожидала, что он будет так распространяться.
РИЧАРД ЭНГЕЛ: А всё-таки почему он так быстро распространяется?
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН: По всей видимости, он крайне заразный. Он не передаётся воздушно-капельным путём, но его очень легко подхватить.
Доктор Андерсон отвела меня в другую часть исследовательского центра, чтобы показать, откуда появился коронавирус. Летучие мыши, которых ловят в Китае. Чтобы съесть. Один из ветеринаров, работающих в лаборатории, тоже поймал летучую мышь. Её-то, помещённую в клетку, мне и показали.
РИЧАРД ЭНГЕЛ: Но почему именно летучие мыши? С какой долей уверенности вы можете утверждать, что коронавирус пошёл от летучих мышей?
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН: Пожалуй, можно где-то с 90-процентной вероятностью сказать, что источником коронавируса были летучие мыши.
По словам доктора, самый первый случай заражения человека, скорее всего, произошёл здесь, на грязном птичьем рынке в китайском городе Ухань. Как считает Дэниэлла Эндерсон, кто-то из местных работников, должно быть, убил летучую мышь, и кровь или моча животного попала на руки человеку, а затем он мог просто прикоснуться к своему носу или рту.
Что произошло дальше, мы знаем. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Власти Южной Кореи проводят дезинфекцию в общественном транспорте. В Китае правительство грозится расправиться с торговлей дикими животными и готовится вывести борьбу с распространением вируса на новый уровень. На этом видео показано, как силы китайского спецназа отрабатывают задержание потенциального заражённого, — символ того, что ещё может быть.
РИЧАРД ЭНГЕЛ: Думаете, вирус продолжит распространяться?
ДЭНИЭЛЛА ЭНДЕРСОН: Думаю, всё движется к тому, чтобы стать пандемией. Мы должны всеми силами работать над вакциной и научиться жить с этим вирусом. Думаю, он станет частью нашей жизни.
Ричард Энгел, NBC News, Сингапур.
Дата выхода в эфир 26 февраля 2020 года.
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