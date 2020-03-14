MSNBC: «катастрофический провал» — эксперты раскритиковали Трампа за нехватку тестов на коронавирус

Трамповскому Белому дому не хватило политической воли, чтобы обеспечить надлежащую диагностику COVID-19, заявил в эфире MSNBC Рон Клейн, отвечавший при президенте Бараке Обаме за борьбу с лихорадкой Эбола. По словам доктора Ашиша Джа из Гарвардского института глобального здравоохранения, в плане тестирования на коронавирус США сработали хуже большинства ведущих стран мира.

Рон Клейн, как так вышло, что мы не мобилизовались достаточно быстро, чтобы подготовиться к тестированию, которое нам надлежало бы проводить сейчас?



РОН КЛЕЙН, ответственный за реагирование на лихорадку Эбола при президенте Обаме: Я думаю, Лоренс, здесь провал на провале. Во-первых, центры по контролю и профилактике заболеваний приняли неправильные решения о том, как проводить тестирование в Соединённых Штатах. Потом они перешли к бюрократическим территориальным конфликтам с Управлением по санитарному надзору. И Белый дом, что самое главное, не взял ситуацию в свои руки, не принимал и не продавливал решений. Президент не был сосредоточен на этом. Сначала он вообще не назначил ответственного в Белом доме, потом назначил ответственным министра Азара, а теперь вице-президента Пенса.



Итак, я считаю, это провал исполнения, провал руководства, провал расстановки приоритетов. Как человек, координировавший реагирование на подобную ситуацию, скажу, что очень трудно заставить государственную бюрократию действовать быстро и эффективно, даже когда президент жмёт на газ и требует действий. Когда же президент Трамп нажал на тормоз и сказал: «Никто пусть не сообщает мне хороших или плохих новостей, никто пусть не говорит мне правду, учёные пусть помалкивают», — это превратило и без того трудную задачу в невыполнимую.



Доктор Джа, что мы видим по всему миру? Как американское реагирование смотрится на фоне лучших вариантов реагирования, предпринятых другими правительствами?



АШИШ ДЖА, директор Гарвардского института глобального здравоохранения: Наше реагирование — одно из самых худших в мире, уж точно среди ведущих стран. В каждой из ведущих стран проводится больше тестирования, чем у нас. По всей Европе, в Южной Корее, Японии… Даже у Вьетнама и Ирана до недавних пор с тестированием было лучше, чем у нас.



Просто уму непостижимо, как плохо мы сработали в плане тестирования. И, знаете, без тестирования очень трудно иметь представление о том, сколько людей на самом деле инфицировано, где эти случаи заражения, насколько распространены… И какие меры мы можем предпринять по этому поводу. Так что я рассматриваю это как просто катастрофический провал федеральных структур и федерального руководства.



Шери Финк, сколько времени было у администрации Трампа на подготовку? Когда для неё прозвенел первый звоночек?



ШЕРИ ФИНК, журналистка The New York Times: Кажется, в начале января из Китая стали поступать сообщения об этих подозрительных очагах пневмонии и о том, что вероятным виновником был новый коронавирус. Коронавирус — это тип вируса, в прошлом вызывавший другие вспышки серьёзных заболеваний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжёлый острый респираторный синдром.



Итак, мы услышали об этом в январе. У нас была (нуклеотидная. — ИноТВ) последовательность этого вируса — кажется, 10 января. Тогда по всему миру и начали предпринимать усилия по созданию диагностических средств, о которых мы говорим.



Дата выхода в эфир 12 марта 2020 года.