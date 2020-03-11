«Они угрожают убить нас» — ведущий Fox News увидел «неприкрытую угрозу» США в статье китайских СМИ

В ответ на поведение США по отношению к Поднебесной в период вспышки коронавируса Пекин может отказаться от экспорта медицинской продукции в Америку. Об этом заявило китайское государственное новостное агентство. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, в этих словах есть «неприкрытая угроза», ведь сегодня США очень сильно зависят от «враждебно настроенного государства» в плане медикаментов.

Если рецессия всё-таки случится, бороться с ней будет не так просто. Обычные попытки стимулирования экономики — снижение налогов и ставок — не откроют закрытые на карантин заводы, не заставят людей есть в закрытых ресторанах, ходить за покупками в закрытые торговые центры или посещать отменённые спортивные мероприятия. В нашей экономике появится проблема со спросом. И это не шутки. Другими словами, нашу страну, вероятно, ждёт болезненный период, и предотвратить его мы бессильны.



Ничто из этого не оправдывает панику. Паниковать не следует. В кризисное время, как никогда, важно сохранять спокойствие. Но сохранять спокойствие — не то же самое, что оставаться беспечным и уверенным в себе. Это не значит заверять людей в том, что всё будет хорошо. Мы этого не знаем. Вместо этого лучше говорить правду. Это всегда самый верный признак силы.



Говоря с нами начистоту, наши руководители должны подготовить общественность к тому, что будет дальше. Если грядёт рецессия, нам нужно копить деньги на случай её возможных последствий. Если будут транспортные ограничения, нам это тоже следует знать.



Так, экспресс Acela, курсирующий между Нью-Йорком и Вашингтоном и имеющий важнейшее значение для многих людей, временно отменён. Теннисный турнир в калифорнийском Индиан-Уэллсе — один из крупнейших в мире — в этом году отменён. Баскетбольный турнир «Мартовское безумие» должен начаться через пару недель, но он может проходить перед пустыми трибунами, а может быть и отложен, и отменён.



Вам в конечном итоге могут предложить работать из дома. А могут и приказать. Вам следует знать.



Нам также стоит сосредоточиться на том, чтобы подготовить нашу систему здравоохранения к худшему. Время сдерживания коронавируса, широкомасштабного тестирования, индивидуальных карантинов, закрытия границ… всё это было полезно, но время прошло. Слишком много стало случаев заболевания здесь. Остановить эту эпидемию мы не можем, можем лишь ограничить ущерб от неё.



Сейчас также самое время начать смотреть в будущее. Подумайте, каково будет столкнуться с ещё более смертоносной версией коронавируса. Это не что-то немыслимое, это очень легко себе представить. Мы к этому готовы? Сейчас — нет. А должны быть готовы. Одна из первых мер, которые мы можем принять в рамках подготовки, — это преодоление нашей зависимости от Китая в вопросе поставок важнейшей медицинской продукции.



На прошлой неделе китайское государственное новостное агентство опубликовало статью, в которой с торжеством утверждалось, что страна взяла ситуацию с коронавирусом под контроль и весь остальной мир должен извиниться перед Китаем за то, что его критиковали из-за вспышки заболевания. Там же ресурс делает вот такое неприкрытое предупреждение США: «Если Китай соберётся принимать ответные меры в отношении действий США, то на этот раз, помимо запрета на въезд для американских граждан, он также объявит о необходимости стратегического контроля над лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и запретит экспорт в Соединённые Штаты… Если Китай объявит, что его медикаменты предназначены исключительно для внутреннего пользования и запретит их экспорт, США накроет новая мощнейшая волна эпидемии коронавируса».



Другими словами они угрожают убить нас. И это не пустые угрозы. Мы действительно настолько сильно зависим от Китая в плане поставок масок и медицинского оборудования, множества различных лекарственных препаратов. Просто страшно одним утром проснуться и осознать, что тебя свалили навзничь, что мы настолько зависимы от страны, которая нас ненавидит. Люди, которые сделали нас зависимыми от враждебно настроенного иностранного государства, должны быть наказаны. Только, наверное, этого никогда не случится. Но по крайней мере мы можем попытаться нивелировать причинённый ими ущерб, а его немало.



Кризис, вызванный китайским коронавирусом, будет только обостряться. Он будет куда более разрушительным, чем сейчас. И это факт, а не предположение. Это неизбежно, что бы вам ни говорили. Давайте будем надеяться, что все прекратят врать про коронавирус и сделают это как можно быстрее.



Дата выхода в эфир 09 марта 2020 года.