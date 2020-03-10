Das Erste: борьба с коронавирусом привела к восстаниям в итальянских тюрьмах

В ряде итальянских тюрем начались протесты и восстания. В результате многие заключённые сильно пострадали, есть погибшие, отмечаются попытки побега. Как поясняет немецкий телеканал Das Erste, причиной, по-видимому, стали меры, предпринимаемые правительством Италии для борьбы с коронавирусом — в том числе ограничение на контакты заключённых с их близкими.

Во многих итальянских тюрьмах из-за кризиса с коронавирусом вспыхнули протесты с большим числом пострадавших и даже погибших, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

В Модене погибли шестеро заключённых, многие тяжело ранены, более 50 человек попытались бежать из тюрьмы.

Профсоюз тюремной полиции сообщает о восстаниях в 27 местах лишения свободы по всей стране. Причиной, по всей видимости, стали меры, которое правительство Италии принимает для борьбы с коронавирусом, — например, ограничение на посещение заключённых родственниками. Вся область вокруг Модены на данный момент входит в закрытую зону, отмечает немецкий телеканал.

Также в СМИ появились кадры восстания в тюрьме в Милане. На них видно, что заключённые стоят на крыше и скандируют «Свобода». В городе Фоджа заключённые пытались сбежать из тюрьмы.

В организации по защите прав заключённых «Антигона» заявили, что нынешнее положение дел вызывает беспокойство. В условиях такого кризиса, какой сейчас переживает Италия в связи с эпидемией коронавируса, чрезвычайно важно разъяснить ситуацию, в том числе заключённым, а также разрешить им контакты с их близкими, передаёт немецкий телеканал позицию организации по защите прав заключённых.