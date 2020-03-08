Handelsblatt: коронавирус вмешался в работу Кремниевой долины

Многие технологические предприятия из силиконовой долины, такие как Facebook, Instagram и Twitter, попросили своих сотрудников работать удалённо ввиду того, что коронавирус достиг Калифорнии, пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что единственным предприятем, ничего не объявившим о мерах против вируса, стала Tesla: глава компании Илон Маск раннее писал у себя в Twitter, что паника вокруг коронавируса является глупой.

«Паника вокруг коронавируса — это глупо», — написал в минувшую пятницу у себя в Twitter американский бизнесмен Илон Маск. Как пишет Handelsblatt, эта запись за первые два часа собрала 100 тысяч ретивтов, однако также стала поводом для критики со стороны других предпринимателей, таких как Пол Грэм и Джон Коллисон.

Как отмечает издание, Илон Маск продемонстрировал весьма безответственный подход. С недавних пор вирус, распространявшийся раннее в районе другого американского технологического центра — Сиэтла — теперь достиг и Кремниевой долины. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом провозгласил в северной части штата чрезвычайное положение, а мэр Сан-Франциско Лондон Брид представила перечень мер по предотвращению распространения вируса.

Многие технологические предприятия, такие как Instagram, Twitter и Facebook, попросили своих сотрудников работать удалённо, сообщает Handelsblatt. Кроме того, основатель Twitter Джек Дорси отменил своё выступление на технологическом фестивале в Остине. В результате мероприятие было отменено полностью. Отмечается, что экономические потери города будут высокими: в 2019 году фестиваль принёс Остину около $356 млн.

Пустые офисы, пустые конференц-центры: как пишет Handelsblatt, пока неясно, как долго рабочая жизнь в Кремниевой долине будет поставлена на паузу. Особенно сильно это бьёт по сотрудникам столовых, водителям, сотрудникам клиринговых служб, поскольку сейчас у них нет работы и, соответственно, нет зарплат.

Лишь одно известное предприятие из Кремниевой долины пока ничего не заявляло о своих мерах против коронавируса: Tesla. Журналистка Дана Халл спрашивала Илона Маска в Twitter, просил ли он своих сотрудников работать удалённо, или избегать поездок в страны-источники вируса, однако по прошествии нескольких часов Маск так и не ответил на этот вопрос.