Libération: из-за коронавируса во Франции закрывают школы и опасаются «итальянского сценария»

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп усилил меры по сдерживанию коронавируса в департаментах Уаза и Верхний Рейн, где зафиксировали самое больше число заболевших, пишет Libération. Там отменяются массовые собрания и закрываются общеобразовательные учреждения, однако правительство опасается резкого роста числа заражённых, как это было в Италии.

В пятницу вечером на фоне роста числа заболевших коронавирусом премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об «усилении мер второго этапа», в связи с чем на две недели закрыли ясли и общеобразовательные учреждения в департаментах Уаза и Верхний Рейн, сообщает Libération.

Издание рассказывает, что несмотря на зафиксированные случаи заражения COVID-19 во всех регионах и подтверждённые диагнозы уже у 613 человек, во Франции продолжает действовать «второй этап» эпидемии. «Вирус циркулирует активно и быстро, — напомнил Эдуар Филипп на встрече в Министерстве здравоохранения, — однако он не распространился на всю нашу территорию». Премьер-министр объяснил, что важно «выиграть время», стараясь сдержать распространение вируса: это позволит системе здравоохранения подготовиться. Зная о беспокойстве в обществе, глава правительства попытался снизить страх перед переходом на третий этап, означающий «активную циркуляцию вируса по всей территории». «Теперь это неизбежно, но у нашей системы здравоохранения есть способы с этим справиться, — заверил Филипп, добавив, что к этому этапу перейдут, «когда в этом будет необходимость, не раньше».

Тем не менее, отмечает французская газета, премьер-министр объявил об «усилении мер» в некоторых департаментах, наиболее сильно затронутых коронавирусом. По его указу префектуры Уаза и Верхнего Рейна ограничат все собрания, «кроме необходимых для социальной и демократической жизни». Самой главной мерой станет закрытие яслей, школ и лицеев на две недели, начиная с понедельника. По всей Франции уже закрыты 250 образовательных учреждений, где 3 тыс. преподавателей обучают 45 тыс. детей. В заключение Эдуар Филипп добавил, что правительство будет отслеживать последствия такого «сдерживания» и сможет к ним приспособиться, а также призвал уязвимые группы населения «оставаться дома».

В пятницу утром президент Эммануэль Макрон уже давал рекомендации по защите пожилых людей. По мнению Libération, глава государства старался показать, что серьёзно относится к ситуации: на этот раз он посетил дом престарелых и на камеру болтал и смеялся с пенсионерами. Тогда же президент призвал всех французов «максимально ограничить посещение» пожилых людей, которые находятся в самом уязвимом положении, а в противном случае порекомендовал принимать меры предосторожности: «мыть руки с мылом или антибактериальным гелем, не пожимать руки, не прикасаться и быть предельно бдительными».

Тем временем Министерство здравоохранения объявило, что аптеки смогут изготавливать свой собственный антибактериальный гель, который в последнее время очень часто исчезает со складов. В пятницу был принят закон экономического ведомства, который регламентировал цену на антисептик: €2 за 50 мл, €3 за 100 мл и €5 за 300 мл. Министр здравоохранения также подтвердил, что одобрил проведение тестовых анализов «в городе».

Между тем в пятницу пришли плохие новости: как сообщает издание, ещё двое заболевших скончались, и теперь коронавирус во Франции унёс жизни уже девяти человек. Таким образом, болезнь распространяется очень быстро: за 24 часа выявилось 190 новых подтверждённых случаев, и эти цифры заставляют опасаться повторения «итальянского сценария», когда число заболевших резко подскочило за несколько дней. Даже Национальная ассамблея не избежала COVID-19: в четверг госпитализировали депутата-республиканца от Верхнего Рейна Жана-Люка Рейтцера, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. В Альзасе заболели уже 136 человек, а Региональное агентство здравоохранения подтвердило информацию о 9 заразившихся коронавирусом в Мери-Сюр-Уаз, городе на 10 тыс. жителей в Парижском регионе, пишет Libération.