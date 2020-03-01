Guardian: Италия и Франция запретили массовые собрания из-за вспышки коронавируса

Французские и итальянские власти наложили строгий запрет на публичные собрания, так как в обеих странах резко возросло число случаев заболевания Covid-19, сообщает The Guardian. В результате принятия этих мер были отменены или перенесены некоторые спортивные или деловые мероприятия, отмечает издание.

Франция и Италия ввели строгий запрет на публичные собрания, так как число случаев заболевания Covid-19 резко возросло в обеих странах. Одной из первых «жертв» запрета стал воскресный парижский полумарафон. Кроме того, крупная четырёхдневная выставка в Каннах, посвящённая инвестициям в недвижимость, была перенесена с марта на июнь, пишет The Guardian.

В Италии отложили пять ключевых футбольных матчей, которые должны были состояться в эти выходные. Сначала планировалось провести игры на пустых стадионах, но затем чиновники решили перенести матчи на 13 мая, когда фанаты получат возможность их посетить.

Коронавирус был выявлен у почти 900 человек в Италии. Власти северных областей, где произошла самая серьёзная вспышка заболевания в Европе, продлили отмену занятий в местных учебных заведениях на вторую неделю, развеяв всякую надежду на скорую нормализацию ситуации.

Накануне французские власти сообщили о 16 новых случаях заражения вирусом. «Все публичные собрания с участием более пяти тысяч человек в закрытом пространстве временно запрещаются», — заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Чиновник также посоветовал французам отказаться от традиционных поцелуев при встречах с друзьями и родственниками. Веран добавил, что к моменту его выступления в стране было зафиксировано 73 случая заболевания, два заражённых погибли, 12 выздоровели.

Между тем в США зафиксировали первый случай смерти от коронавируса — его жертвой стал мужчина 50 лет, проживавший в доме престарелых. Болезнь наблюдается ещё у 21 обитателя учреждения, причём четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии. Умерший пациент представлял высокую степень риска. При этом не было никаких подтверждений того, что он покидал США или имел контакты с теми, кто недавно вернулся из-за границы, обращает внимание издание. Вспышка заболевания произошла в предместье Сиэтла. В свете развития событий вице-президент Майк Пенс ввёл запрет на поездки в Иран и рекомендовал согражданам воздержаться от посещения Италии и Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп предположил, что число случаев заражения, продолжит расти. Он пообещал рассмотреть дополнительные ограничения для борьбы с распространением вируса, в том числе закрытие американо-мексиканской границы. Всего в США были подтверждены не менее 60 случаев коронавируса. Но, по словам Трампа, Вашингтон принимает все меры для противодействия заболеванию. «Наша страна готова к любым обстоятельствам. Для паники нет никаких причин», — подчеркнул он.

По некоторым оценкам, во всём мире Covid-2019 унёс жизни 2900 человек. Вирус был обнаружен в 58 странах. Но, по мнению специалистов ВОЗ, распространение заболевания всё ещё можно сдержать, если удастся нарушить его эпидемиологическую цепь, заключает The Guardian.