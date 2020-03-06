Le Figaro: во французском парламенте коронавирус нашли у депутата и официанта

Депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Люк Рейтцер был заражён коронавирусом Covid-19 и госпитализирован в отделение интенсивной терапии города Мюлуз, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, помимо этого вирус был выявлен у официанта парламентского буфета.

Председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран в четверг объявил, что депутат от партии «Республиканцы» Жан-Люк Рейтцер был заражён коронавирусом Covid-19 и госпитализирован в отделение интенсивной терапии города Мюлуз, сообщает Le Figaro. По данным осведомлённых источников, его состояние оценивается как «серьёзное».

Как сообщает издание, помимо этого вирус был выявлен у официанта парламентского буфета. Кроме того, подозрения на инфекцию были обнаружены у сотрудника ресторана, расположенного напротив здания парламента.

Парламентариям, часто посещавщим буфет и ресторан, было предложено соблюдать предписания органов здравоохранения: ограничить социальные контакты и измерять температуру тела дважды в день, а в случае обнаружения симптомов заболевания немедленно связываться по внутреннему телефону с дежурящей в здании Национальной ассамблеи бригадой скорой помощи.

Как сообщает издание, было также начато внутреннее расследование для установления личности людей, находившихся в контакте с Жан-Люком Рейтцером и другими заражёнными сотрудниками. Возможно, 68-летний Рейтцер, член парламента с 1998 года, заразился коронавирусом во время февральского митинга евангелистов в Мюлузе, когда в городе в течение недели собралось около 2,5 тыс. верующих.

По словам газеты, с первого дня, когда о заражении стало известно, в здании парламента были приняты меры гигиены и информирования. Если правительство перейдёт к третьей стадии борьбы с эпидемией, Национальная ассамблея может быть закрыта для публичных мероприятий. Однако, по словам источника Le Figaro, сейчас оснований для столь избыточных мер нет. «Это нормально, что случаи выявили и в Национальной ассамблее», — подчёркивает собеседник издания.