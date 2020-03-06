Nikkei о переносе визита Си в Японию: в прошлый раз для китайского лидера это «закончилось катастрофой»

Решение перенести визит в Японию непросто далось китайскому лидеру Си Цзиньпину, ведь эта поездка была отличным шансом для Пекина показать, что, несмотря на кризис коронавируса, его дипломатия ещё жива, и направить свою экономику на путь восстановления. Nikkei Asian Review призывает стороны к осторожности, ведь в прошлый раз, когда китайский лидер отложил свой визит в Японию, это «закончилось катастрофой».

После нескольких недель спекуляций вокруг предстоящего визита китайского лидера Си Цзиньпина в Японию Пекин в итоге заявил об отмене поездки главы КНР, запланированной на начало апреля, сообщает Nikkei Asian Review.

Решение отказаться от встречи с японским премьером Синдзо Абэ нелегко далось китайскому руководству. По словам ресурса, для Си эта поездка была «чем-то гораздо большим, чем визит в соседнее государство», и представляла собой кусочек масштабной экономической и политической мозаики, которую пытается сейчас собрать Пекин.

К этому моменту Си рассчитывал уже одержать победу в «народной войне» с коронавирусом, провести, хоть и с небольшой задержкой, съезд Всекитайского собрания народных представителей, а затем отправиться в Японию. Этот визит стал бы для лидера КНР прекрасной возможностью показать миру, что, даже пострадав от коронавируса, китайская дипломатия всё ещё живее всех живых. Кроме того, учитывая, что Япония является третьей в мире экономикой, встреча с Абэ помогла бы Пекину начать устранять собственные экономические проблемы, лишь множащиеся из-за торговой войны с США и нового заболевания.

То, что Си Цзиньпин не на шутку обеспокоен состоянием китайской экономики, видно из его недавних заявлений. Председатель заявил, что инфекционные заболевания представляют «серьёзную угрозу национальной безопасности, развитию и социальной стабильности». Последний пункт указывает на то, что Си осознаёт, что, хотя массовый карантин хорошо работает в борьбе с коронавирусом, закрытие крупных предприятий и потенциальная безработица могут стать благодатной почвой для беспорядков и нестабильности.

В какой-то момент в феврале глава КНР даже призвал людей возвращаться к работе, объявив таким образом, по мнению Nikkei Asian Review, войну «сразу на два фронта» — с коронавирусом и за экономику. Именно поэтому отмена визита в Японию, который должен был сыграть свою роль в решении экономических проблем, так непросто далась Пекину.

Из-за коронавируса над китайской дипломатией «нависла мрачная тень». Отношения с США были и без того натянуты, а тут с распространением заболевания границы с Китаем стали закрывать многие страны, даже Россия, с которой в последнее время Пекин успешно развивал отношения. Международный имидж Поднебесной сильно пострадал, так что встреча с японским лидером помогла бы Си вновь почувствовать себя увереннее на международной арене.

В самой Японии общественное недовольство в первую очередь направлено против премьер-министра Абэ и того, как он справляется с кризисом здравоохранения. Однако затаить обиду можно и на китайцев, особенно учитывая, что из-за коронавируса Токио может лишиться долгожданной Олимпиады.

С отменой визита Си обеим сторонам нужно будет найти другие даты для встречи, подчёркивает ресурс, а это не так-то просто. В мае и июне Япония скорее всего будет готовиться к Олимпийским играм, если их не отменят, затем к всеобщим выборам.

Nikkei Asian Review напоминает, что в прошлый раз перенос визита китайского лидера в Японию всего на два месяца «закончился катастрофой». Так, в сентябре 1998 года председатель КНР Цзян Цзэминь должен был приехать в Японию. Однако из-за сильных дождей в Китае начались потопы, погибло более 3,6 тыс. человек, было объявлено чрезвычайное положение и в конце августа лидер объявил, что переносит поездку.

В октябре, опередив Цзяна Цзэминя, с визитом в Японию приехал президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун. Он встретился с на тот момент премьер-министром Японии Кэйдзо Обути, и по итогам переговоров обе стороны опубликовали совместное заявление, в котором Токио извинился перед Сеулом за своё «колониальное правление».

Цзян потребовал таких же извинений и перед Китаем, однако Япония отказалась. Как объяснил Токио, Южная Корея пообещала, что после извинений Японии она никогда больше не будет поднимать исторические вопросы — Пекин подобных обещаний не давал. Цзян был возмущён и посчитал такое отношение Японии оскорбительным, отмечает портал. Во время своего визита в Токио прямо в Императорском дворце на приёме императора Акихито китайский лидер, облачённый в чёрную суньятсеновку, толкнул речь о милитаристском прошлом Японии. Естественно, Токио был в ярости, и отношения между двумя странами испортились на несколько лет.

«Когда бы визит Си теперь ни состоялся, нужно организовать его с предельной осторожностью, чтобы не повторить ошибки визита Цзяна 22-летней давности», — заключает Nikkei Asian Review.