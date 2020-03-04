Times рассказала о неконтролируемом распространении коронавируса в Южной Корее

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Южной Корее увеличилось практически на 1 тыс. человек, что заставило президента Мун Чжэ Ина объявить о вступлении в «войну с инфекционным заболеванием», а The Times заявить о неконтролируемом распространении заболевания в стране. При этом в Японии и Китае борьба с вирусом всё сильнее сказывается на жизни граждан.

Южная Корея объявила «войну» коронавирусу, после того как число новых случаев заболевания в стране возросло почти на 1 тыс. человек только за последние сутки, сообщает The Times.

Таким образом, по данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, общее число заболевших коронавирусом составило в общей сложности 5186 человек. При этом в Китае, с которого началась эпидемия, был зафиксирован рекордно низкий показатель роста количества заражённых, за сутки их число возросло на 125 человек.

«Вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием», — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания правительства, добавив, что кризис в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто «достиг своего пика».

Кроме того, он извинился перед гражданами за причинённые неудобства из-за неспособности обеспечить необходимое количество защитных масок.

На данный момент в Южной Корее, которая столкнулась со второй по величине вспышкой после Китая, жертвами коронавируса стали уже 34 человека. При этом ускорение темпов распространения заболевания среди значительно меньшего по численности населения указывает на бесконтрольность этого процесса.

Не менее серьёзная ситуация зафиксирована и в Японии, где премьер-министр Синдзо Абэ объявил о закрытии школ с понедельника. Несмотря на то что далеко не все руководители учебных заведений последовали рекомендации, закрытие ряда школ уже привело к непредвиденным для страны последствиям.

Так, одна из больниц острова Хоккайдо, единственная предназначенная для лечения пострадавших от коронавируса, была вынуждена отказывать пациентам. Более пятой части медперсонала больницы не смогли выйти на работу, так как были вынуждены присматривать за детьми школьного возраста. В данный момент учреждение принимает пациентов, только если у них был заранее назначен приём или в экстренных случаях.

Закрытие ряда школ также негативно отразилось на компаниях, обеспечивающих школьное питание. В частности, японская компания Douchu Food Supply, сотрудничающая более чем со 100 школами в городе Асахикава, все из которых закрыты, ожидает, что потери составят более £145 тыс.

В самом Китае вспышка коронавируса выявила неравенство между средним и рабочим классами. Так, множество детей, переведённых на онлайн-обучение, не могут заниматься, так как у них нет доступа в интернет.

При этом китайские больницы работают в авральном режиме. Пациентов с коронавирусом считают выздоровевшими и выписывают уже после двух отрицательных тестов. Тем не менее врач одной из больниц Ухани Чжан Чжань настаивает, что перед выпиской необходимо провести три теста. Так, по её наблюдениям, из 44 пациентов, имеющих право на выписку, у 26 третий тест оказался положительным.