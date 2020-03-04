SCMP об опросе Gallup: американцы лучше относились к Китаю после Тяньаньмэнь, чем сегодня

Согласно результатам февральского опроса Gallup, доля американцев, положительно относящихся к Китаю, на данный момент составила 33% — самый низкий показатель за последние 20 лет, сообщает South China Morning Post. Как объясняет издание, такие оценки связаны с торговой войной и обострением геополитического соперничества между Пекином и Вашингтоном, а также недавней вспышкой коронавируса.
По данным социологов, число американцев, которые положительно относятся к Китаю, оказалось на самой низкой отметке за последние 20 лет, сообщает South China Morning Post. Этот показатель сегодня даже ниже, чем в 1989 году после событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Как показал опрос организации Gallup, в котором с 3 по 16 февраля в общей сложности приняли участие более 1000 взрослых жителей США, на данный момент позитивно Китай оценивают только 33% американцев. В последний раз в Соединённых Штатах так негативно воспринимали Поднебесную только в 1997—2000 годах.
Издание подчёркивает, что больший процент американцев относился к Китаю положительно даже после того, как Пекин отправил танки подавлять студенческие протесты в 1989 году. Тогда позитивные оценки Поднебесной давали 34% жителей США. До этого, по данным того же Gallup, в положительном свете Китай рассматривали целых 72% американцев.
«За последние четыре десятилетия американцы редко позитивно относились к Китаю, но они никогда не оценивали его так низко, как сейчас», — комментирует Джеффри Джонс из Gallup.
South China Morning Post отмечает, что за прошедший год соперничество между Пекином и Вашингтоном обострилось и плотно захватило сферу торговли, а также интересы двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, всё меньше американцев стали положительно относиться к Поднебесной на фоне обвинений Вашингтона в адрес Китая в притеснении религиозных меньшинств и политической оппозиции в местах, вроде Синьцзяна или Гонконга, а также на фоне вспышки коронавируса.
Судя по результатам исследования Gallup, больше американцев видят в США ведущую экономическую державу — 50% против 39%, которые считают, что эту позицию всё-таки удерживает Китай. При этом в 2016 году большая часть респондентов называла именно Поднебесную главной экономической силой в мире.
Сегодня всё больше людей видят в Китае «главного врага» Соединённых Штатов. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом доля американцев, относящихся к Пекину, как к врагу, выросла на 10%. То же самое и с Ираном. А вот в России неприятеля видят на 10% жителей США меньше. Китай врагом воспринимают по большей части республиканцы, а Россию — демократы.
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