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WSJ: распространение коронавируса по планете заставляет опасаться возможной глобальной пандемии

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Коронавирус продолжает распространятся по миру. Так, о первых жертвах COVID-19 сообщили США и Австралия, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, быстро растущее число заражений и всё большее количество смертей порождают опасения о возможной глобальной пандемии.
WSJ: распространение коронавируса по планете заставляет опасаться возможной глобальной пандемии
Reuters
Всё больше стран сообщают о первых смертях от коронавируса, пишет The Wall Street Journal. В настоящее время почти 3 тыс. человек по всему миру умерли от этой эпидемии, которая распространяется во всё новые государства.
 
Через несколько часов после того, как США сообщили о первой жертве COVID-19 в стране, Австралия также заявила о первом погибшем от этой болезни.
 
В Италии умерли ещё пятеро, а общее число заболевших в целом теперь составляет почти 1600 человек, а погибших — 34.
 
По мере распространения коронавируса в Италии, папа Франциск объявил о том, что у него простуда и он не будет участвовать в неделе духовных упражнений вместе с другими членами Папской курии.
 
В Китае власти сообщили в субботу о гибели ещё 35 пациентов. А в воскресенье утром в Ухани умер доктор, который заразился, помогая в борьбе с коронавирусом.
 
Быстро растущее число заражений и всё большее количество смертей порождают опасения о глобальной пандемии. По этой причине уже вводятся всё новые ограничения на поездки, что привело к спаду на рынках и к принудительному закрытию популярных общественных мероприятий и туристических объектов, включая парижский Лувр, который закрылся в воскресенье утром после того, как рабочие выразили обеспокоенность по поводу болезни.
 
Эпидемия угрожает стать серьёзным испытанием для больниц в менее подготовленных странах и может негативно отразиться на экономической активности граждан, лишив многих из них средств к существованию.
 
«Это будет долгая битва», — заявил Бен Каулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения при Университете Гонконга.
 
Общее число заболевших в Китае теперь составляет почти 80 тыс. человек. При этом за пределами Ухани, откуда началась нынешняя эпидемия, было зафиксировано лишь 8 новых случаев.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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