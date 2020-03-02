WSJ: распространение коронавируса по планете заставляет опасаться возможной глобальной пандемии

Всё больше стран сообщают о первых смертях от коронавируса, пишет The Wall Street Journal. В настоящее время почти 3 тыс. человек по всему миру умерли от этой эпидемии, которая распространяется во всё новые государства.

Через несколько часов после того, как США сообщили о первой жертве COVID-19 в стране, Австралия также заявила о первом погибшем от этой болезни.

В Италии умерли ещё пятеро, а общее число заболевших в целом теперь составляет почти 1600 человек, а погибших — 34.

По мере распространения коронавируса в Италии, папа Франциск объявил о том, что у него простуда и он не будет участвовать в неделе духовных упражнений вместе с другими членами Папской курии.

В Китае власти сообщили в субботу о гибели ещё 35 пациентов. А в воскресенье утром в Ухани умер доктор, который заразился, помогая в борьбе с коронавирусом.

Быстро растущее число заражений и всё большее количество смертей порождают опасения о глобальной пандемии. По этой причине уже вводятся всё новые ограничения на поездки, что привело к спаду на рынках и к принудительному закрытию популярных общественных мероприятий и туристических объектов, включая парижский Лувр, который закрылся в воскресенье утром после того, как рабочие выразили обеспокоенность по поводу болезни.

Эпидемия угрожает стать серьёзным испытанием для больниц в менее подготовленных странах и может негативно отразиться на экономической активности граждан, лишив многих из них средств к существованию.

«Это будет долгая битва», — заявил Бен Каулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения при Университете Гонконга.

Общее число заболевших в Китае теперь составляет почти 80 тыс. человек. При этом за пределами Ухани, откуда началась нынешняя эпидемия, было зафиксировано лишь 8 новых случаев.