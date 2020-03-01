Guardian: «последний гвоздь в крышку гроба» — туристы бегут из Венеции из-за коронавируса

После того, как из-за вспышки коронавируса в Италии отменили мероприятия ежегодного Венецианского карнавала, большая часть туристов покинула знаменитый город тысячи каналов, сообщает The Guardian. После наводнений в ноябре прошлого года Венеция не успела восстановиться, и новый удар по туриндустрии может нанести значительный урон её экономике.

Власти Венеции отменили большую часть празднований ежегодного карнавала в попытке сдержать распространение коронавируса в Италии, что привело к массовому оттоку туристов, пишет The Guardian. Столики знаменитого кафе «Флориан» на площади Святого Марка опустели, ряды гондол будто нетерпеливо покачиваются, а вместо карнавальных масок скорее увидишь медицинские.

Как напоминает издание, знаменитый город тысячи каналов до сих пор с трудом восстанавливается после тяжёлых последствий наводнения в ноябре прошлого года. Теперь туриндустрии придётся столкнуться с другой напастью: в Италии уже подтверждено более 800 случаев заражения COVID-19, а 29 человек стали жертвами нового вируса. «Мы ждали карнавала, чтобы наладить экономику после «большой воды», однако теперь у нас новая проблема», — сетует Сабрина, которая работает в бутике Sartoria dei Dogi.

Согласно официальной статистике, наводнения в Венеции сократили её товарооборот в последнюю четверть 2019 года на 40%, а в первую четверть этого года прогнозируется сокращение на 30-40% из-за коронавируса. По данным Ассоциации венецианских отельеров, более 40% гостиничных броней были отменены. «Всё вымерло: никто не проходит мимо, пустые улицы, а люди боятся, — приводит британская газета жалобы Паолы Бертольдо, которая продаёт украшения из муранского стекла собственного изготовления в магазине около Санта-Кроче. — Я не знаю, как мы справимся на этот раз. Это последний гвоздь в крышку гроба».

По словам городского советника по экономическому развитию Симоне Вентурини, пострадала вся экономика Венеции, а настоящий ущерб может проявиться в долгосрочной перспективе из-за немногочисленных бронирований на обычно популярный период Пасхи и Венецианской биеннале, которая начнётся в мае. «Мы считаем, что через несколько недель вирус станет отдалённым воспоминанием, как атипичная пневмония, — рассказал Вентурини, — но нам необходимо объяснить другим, что это бизнес, как обычно».

Британское издание отмечает, что в Венеции неоднозначно относятся к 20-30 млн отдыхающих, которые посещают город ежегодно. Большая плотность населения провоцирует вражду между теми жителями, которые зарабатывают на туризме, и теми, кто задыхается от толп. Основательница аналитического центра «Мы здесь, Венеция» Джейн Да Мосто сожалеет, что сокращение туризма сказалось на доходах некоторых горожан, «но зато теперь люди могут спокойно дышать». Она сравнила это освободительное чувство с тем, когда после переполненной подземки наконец можешь размяться и почитать книгу. По мнению Да Мосто, пауза в туристическом бизнесе должна была бы дать возможность обдумать и внести изменения в систему, однако это вряд ли случится в городе, где потребности венецианцев игнорируются в угоду туризму.