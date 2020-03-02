SCMP: посольство КНР развеяло слухи о плохом обращении с китайцами в России

Посольство КНР в Москве объявило ложными слухи о том, что карантинные меры в российской столице применяются исключительно к китайцам и что с представителями Поднебесной в изоляции плохо обращаются, сообщает South China Morning Post. Дипведомство призвало сограждан «не фабриковать ложную информацию, не верить ей и не распространять её».

Посольство КНР в Москве отказалось от своих заявлений о том, что к китайским гражданам в условиях карантина в России плохо относятся, сообщает South China Morning Post.

Как напоминает издание, ранее дипведомство КНР направило правительству Москвы ноту с утверждением, что меры по сдерживанию коронавируса, по всей видимости, распространяются только на китайцев. Эти комментарии были вызваны распространившимися в соцсетях спекуляциями о том, что полицейские в российской столице якобы без оснований задерживают китайцев и плохо обращаются с изолированными представителями Поднебесной.

Согласно новому заявлению китайского посольства, опубликованному в воскресенье 1 марта, все слухи о неправомерных действиях российских органов правопорядка по отношению к жителям КНР не соответствуют истине — карантинные меры действуют одинаково для всех людей, и китайцев, и россиян.

«После прохождения проверки оказалось, что вышеупомянутые заявления не соответствуют действительности. Все лица, задержанные полицией, подозреваются в нарушении правил профилактики эпидемий в России, к тому же в изоляции находятся не только граждане Китая, но и граждане России и других государств», — цитирует South China Morning Post посольство КНР в Москве. Ведомство призвало сограждан «не фабриковать слухи, не верить слухам и не распространять их».

Как подчеркнуло посольство, его сотрудникам тоже пришлось пройти карантинный контроль в Москве, и сотрудники правоохранительных органов, которые «в целом исполняют нормы закона», сразу же отпустили их, убедившись, что срок въезда в страну превышает 14 дней.

В своей ноте московскому правительству посольство КНР отмечало, что меры для предотвращения распространения эпидемии, «по-видимому, проводятся лишь в отношении граждан Китая», и выражало надежду, что действия российских властей «будут целесообразными и недискриминационными», в также «будут отвечать духу китайско-российской дружбы и надлежащему уровню отношений двух государств».

По данным газеты, власти Москвы недавно заявили, что планируют депортировать 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции, 80 из них — граждане Китая.

Сейчас посольство КНР объявило, что его сотрудники навестили китайских граждан в карантине, передали им продукты питания и предметы первой необходимости, а также призвали российскую сторону обеспечить людям достойные условия пребывания. Также дипведомство заверило сограждан, что готово оказать им помощь, и призвало китайцев не нарушать российские правила, действующие с целью предотвращения распространения коронавируса.