SCMP: посольство КНР развеяло слухи о плохом обращении с китайцами в России
Посольство КНР в Москве отказалось от своих заявлений о том, что к китайским гражданам в условиях карантина в России плохо относятся, сообщает South China Morning Post.
Как напоминает издание, ранее дипведомство КНР направило правительству Москвы ноту с утверждением, что меры по сдерживанию коронавируса, по всей видимости, распространяются только на китайцев. Эти комментарии были вызваны распространившимися в соцсетях спекуляциями о том, что полицейские в российской столице якобы без оснований задерживают китайцев и плохо обращаются с изолированными представителями Поднебесной.
Согласно новому заявлению китайского посольства, опубликованному в воскресенье 1 марта, все слухи о неправомерных действиях российских органов правопорядка по отношению к жителям КНР не соответствуют истине — карантинные меры действуют одинаково для всех людей, и китайцев, и россиян.
«После прохождения проверки оказалось, что вышеупомянутые заявления не соответствуют действительности. Все лица, задержанные полицией, подозреваются в нарушении правил профилактики эпидемий в России, к тому же в изоляции находятся не только граждане Китая, но и граждане России и других государств», — цитирует South China Morning Post посольство КНР в Москве. Ведомство призвало сограждан «не фабриковать слухи, не верить слухам и не распространять их».
Как подчеркнуло посольство, его сотрудникам тоже пришлось пройти карантинный контроль в Москве, и сотрудники правоохранительных органов, которые «в целом исполняют нормы закона», сразу же отпустили их, убедившись, что срок въезда в страну превышает 14 дней.
В своей ноте московскому правительству посольство КНР отмечало, что меры для предотвращения распространения эпидемии, «по-видимому, проводятся лишь в отношении граждан Китая», и выражало надежду, что действия российских властей «будут целесообразными и недискриминационными», в также «будут отвечать духу китайско-российской дружбы и надлежащему уровню отношений двух государств».
По данным газеты, власти Москвы недавно заявили, что планируют депортировать 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции, 80 из них — граждане Китая.
Сейчас посольство КНР объявило, что его сотрудники навестили китайских граждан в карантине, передали им продукты питания и предметы первой необходимости, а также призвали российскую сторону обеспечить людям достойные условия пребывания. Также дипведомство заверило сограждан, что готово оказать им помощь, и призвало китайцев не нарушать российские правила, действующие с целью предотвращения распространения коронавируса.
Ссылки по теме
-
LCI: у коронавируса нет паспорта — закрытые границы не сдержат эпидемию
-
WSJ: распространение коронавируса по планете заставляет опасаться пандемии
-
Guardian: «последний гвоздь в крышку гроба» — туристы бегут из Венеции из-за коронавируса
-
Guardian: Италия и Франция запретили массовые собрания из-за вспышки коронавируса