MSNBC: уничтожая наследие Обамы, Трамп сделал США уязвимыми для коронавируса

Барак Обама годами создавал государственные структуры, позволившие эффективно бороться с лихорадкой Эбола, а Трамп расформировал их в 2018 году, утверждает журналистка Лори Гэрретт в эфире MSNBC. По её словам, в американских больницах не хватает защитных средств, а китайские методы борьбы с эпидемией в США немыслимы.

С нами снова аналитик в области здравоохранения, лауреат Пулицеровской премии, научный журналист Лори Гэрретт. Лори, спасибо ещё раз!



Есть ли в американском правительстве кто-то ответственный за реагирование на коронавирус. Президент Обама ведь назначал кого-то главным по реагированию на лихорадку Эбола…



ЛОРИ ГЭРРЕТТ, аналитик по вопросам здравоохранения: Нет. Хотя он (Трамп. — ИноТВ) сказал по всем вопросам обращаться к министру здравоохранения и социальных служб Азару.



Но похоже ли, что он играет координирующую роль «царя»*, как это хорошо получалось у Рона Клейна?



ЛОРИ ГЭРРЕТТ: Нельзя так сразу прийти и делать это. У администрации Обамы ушли годы на создание сверхструктуры, которая теперь уничтожена. Имейте в виду, у нас не только нет «царя» в Белом доме, контролирующего ответные меры, у нас нет и группы в Совете национальной безопасности, нет умудрённых опытом кадров в Министерстве внутренней безопасности, у нас нет глобальной руководящей группы здравоохранения в Министерстве обороны и Министерстве здравоохранения и социальных служб. Всё это Трамп упразднил в 2018 году.



Когда президент устранил эти глобальные команды здравоохранения и все эти агентства в 2018-м, была ли на то причина? Были ли доводы против них? Планировалось ли их чем-то заменить?



ЛОРИ ГЭРРЕТТ: Это же были программы Обамы!



Были ли попытки заменить эту структуру в американском госаппарате?



ЛОРИ ГЭРРЕТТ: Попытки «снизу», определённо, были. Потому что все, кто имел отношение к общественному здравоохранению, говорили: «Как же так?»



Что ещё упразднили, так это подготовку рядовых сотрудников больниц, и это огромная потеря. Один из моментов, которые мы замечаем, отслеживая распространение этой ужасной эпидемии, заключается в том, что COVID-19 по-настоящему эксплуатирует взаимодействие медицинских работников с пациентами. Когда ещё неясно, инфицирован ли пациент, а на медработнике нет средств защиты.



Ведь от этого вируса погиб 34-летний Ли Вэньлян, которого в Китае считают большим героем. Он первым забил тревогу и рассказал миру о том, что это пытались замять в Ухани. Он был офтальмологом. Многие ли из офтальмологов, смотрящих эту передачу, хотя бы подумают о том, чтобы надеть средства защиты, перед тем как посмотреть чьи-то глаза?



Особенно если не наблюдается симптомов.



ЛОРИ ГЭРРЕТТ: Да. Так же обстоят дела и со многими другими аспектами системы здравоохранения. В обычный день, при обычном потоке пациентов вы никогда не наденете маску и средства защиты. Может быть, для некоторых процедур вы наденете перчатки. Но по большей части вы будете довольно беспечны.



В следующий раз, когда вы пойдёте в госпиталь или клинику, посмотрите, защищены ли сотрудники регистратуры, посмотрите на медсестёр, носят ли они средства защиты? Нет. И сейчас у нас на складах и в инвентаре недостаточно защитных средств, чтобы снабдить ими весь персонал в США.



Сегодня в Женеве, Рейчел, проводили пресс-брифинг, очень длинный, почти полуторачасовой. И на нём были руководители этой команды, побывавшей в Китае для изучения текущей ситуации. И они совершенно недвусмысленно заявили: «Все должны делать то же, что делал Китай».



Можете себе представить? Запереть 100 миллионов американцев, закрыть каждое предприятие в Америке. На шоссе у нас будут ребята, останавливающие дальнобойщиков, у которых в кабине висят ружья. «Съезжайте на обочину, мы проверим вашу температуру, и если у вас жар, вам придётся оставить ваш грузовик прямо здесь, вместе с грузом. Мы заберём вас в карантинный центр. Никаких отговорок! Кстати, никаких прав человека и гражданина, потому что это эпидемия». В США так не получится!



Дата выхода в эфир 26 февраля 2020 года.



* «Царь» (czar) — в американском политическом жаргоне: главный координатор, руководитель какого-либо направления работы (прим. ИноТВ).