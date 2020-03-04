От коронавируса до третьей мировой — обозреватель Times оценила, чего реально стоит опасаться

При первом взгляде на новостную повестку дня можно обнаружить сразу четыре темы, вызывающие особое беспокойство в мире: угроза третьей мировой войны, новая волна беженцев, коронавирус и интернет-мошенничество, пишет обозреватель The Times Сара Тор. Однако, как отмечает Тор, действительно беспокоиться стоит только из-за конфликта России и Турции в Сирии и афер в сетях.

В сводке новостей за начало этой недели есть сразу четыре события, которые могут вызывать всеобщую обеспокоенность, в отличие от привычной одной новости, пишет обозреватель The Times Сара Тор. Журналистка решила углубиться в каждую из напугавших её новостей и выяснить, из-за чего же стоит переживать в первую очередь, а что на самом деле является не таким страшным, как об этом пишут в СМИ.

Наименьшее беспокойство у Тор вызвала новая волна беженцев. По её мнению, несмотря на то что речь идёт о внезапном неорганизованном перемещении тысяч людей, этим потоком легко управлять. Каждое европейское государство понимает, что эти беженцы такие же люди, которых можно зарегистрировать и принять по квотам.

При мысли о потенциальном строительстве ещё большего количества жилья у Тор, по её словам, «слегка раздуваются ноздри и расширяются глаза», только и всего.

Ещё одной темой, вызывающей наибольший резонанс, является коронавирус. Однако Тор полагает, что те, кто не входит в группу повышенного риска, следит за гигиеной и «уделяет особое внимание тому, чтобы задержать дыхание, если незнакомец чихнёт рядом с ним в автобусе», смогут обезопасить себя от заболевания. Для этого придётся лишь часто мыть руки с дезинфицирующими средствами.

Не меньшее внимание привлекает конфликт России и Турции, который заставил Североатлантический альянс созвать экстренное заседание. При этом Тор кажется, что «злоба» турок и «мстительность» русских ставит мир на грань третьей мировой войны, что не может не пугать.

Однако наибольшее беспокойство у Тор вызывают масштабные аферы в сети, благодаря которым мошенники, направляя жертве лишь одно электронное письмо, получают доступ ко всей жизни человека.