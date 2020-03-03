NYT: «режим выживания» — коронавирус пошатнул надежды глобальной экономики на скорое восстановление

Скорость распространения коронавируса поставила под угрозу восстановление глобальной экономики в 2020 году, пишет The New York Times. При этом способствовать постепенному возвращению экономики в привычное русло может только предоставление правительствами стран прозрачной и достоверной информации о заболевании.

Вне зависимости от того, перерастёт ли эпидемия коронавируса в глобальную пандемию, вспышка заболевания уже поразила мировые экономики и финансовые рынки, пишет The New York Times.

По мере расширения усилий по контролю за распространением болезни, растут и экономические издержки. В последнем квартале 2019 года экономика Европы застопорилась, экономика Японии сократилась, и даже показатели Китая и Индии утратили динамику.

Издание пишет, что коронавирус перевёл мировую экономику в «режим выживания». Так, распространение вируса наносит ущерб индустрии туризма, торговле и цепочкам поставок по всему миру. Индикатор активности мировой экономики Baltic Dry Index упал наполовину, а цены на нефть снизились примерно на четверть.

При этом новости последних нескольких дней свидетельствуют о том, что эпидемию не удалось взять под контроль и остановить в Китае, вирус распространяется по всему миру и есть риск значительного увеличения числа заболевших. И на фондовых рынках США и других стран это отражается. Несмотря на то что США пока не сильно пострадали от эпидемии, падение фондовых рынков на прошлой неделе служит примером перебоев в цепочке поставок, с которыми сталкиваются американские компании.

Всё более оторванным от реальности выглядит предположение, что вспышка коронавируса отразится на глобальном спросе лишь в краткосрочной перспективе. Страдают не только индустрия туризма и сфера услуг, но и инвестиции, что будет иметь долгосрочные последствия, даже если сама вспышка окажется краткосрочной.

Как отмечает The New York Times, фондовые рынки в основном отражают перспективы средних и крупных компаний. Предупреждения о снижении доходов от таких гигантов, как Apple и Microsoft, способствовали снижению основных фондовых индексов. Тем не менее ожидается, что серьёзнее всего проблемы с цепочками поставок отразятся на малом бизнесе.

Ещё одна важная проблема, с которой сталкиваются правительства, состоит в том, как сбалансировать сдерживание распространения эпидемии с поддержанием экономики. Задача осложняется с каждым днём, пока заводы в Китае остаются закрыты, а рестораны пустуют. С другой стороны, возвращение к привычному ритму жизни усложняет контроль над распространением коронавируса.

Издание отмечает, что простого выхода из данной ситуации нет. На данном этапе правительство ни одной страны не может внести в неё определённость. Однако, им под силу обеспечить прозрачность и достоверность получаемой потребителями, предпринимателями и инвесторами информации. Это, наряду с пониманием того, что правительства делают всё возможное для сдерживания эпидемии, может способствовать возвращению глобальной экономики в привычное русло.