AP: страх перед коронавирусом далеко обогнал саму эпидемию

Стресс, слухи и даже вспышки насилия: страх перед коронавирусом завирусился, пишет Associated Press.

Возможно, вы слышали, что страх перед новым вирусом из Китая распространяется быстрее, чем сама болезнь, отмечает издание.

Об этом твердят и официальные лица, пытающиеся успокоить нарастающую панику, и ваш супруг или супруга, и всевозможные всезнайки, которые без передыху говорят о прочих гораздо более вероятных способах умереть, например, о курении, автомобильных авариях, гриппе.

Однако, по всей видимости, ничего не работает.

По мере того как растёт число заразившихся — уже более 76 000, — страх распространяется, как цунами. И не только в районах, окружающих китайский город Ухань, где зафиксировано подавляющее большинство случаев заболевания коронавирусом.

Вагоны метро в Токио и Сеуле больше похожи на больничные палаты, где пассажиры в масках при малейшем кашле или чихе глядят на вас недобрым взглядом. Владелец ресторана в одном из китайских кварталов в Южной Корее говорит, что количество посетителей сократилось на 90%.

Вероятно, в некоторых частях Азии у вас больше шансов выиграть в лотерею, чем купить медицинскую маску. Были отменены конференции и мероприятия от Пекина до Барселоны и Бостона.

На Украине несколько сотен местных жителей, опасаясь заражения коронавирусом, заблокировали дорогу к месту, куда везли более 70 человек, эвакуированных из Китая. В итоге недовольные люди даже вступили в противостояние с полицией, которое продолжалось несколько часов.

Слухи о том, что туалетную бумагу и салфетки можно использовать в качестве масок, привели к тому, что в Восточной Азии на полках магазинов не осталось товаров из бумаги.

А в японском городе Фукуока два пассажира метро поссорились после того, как человек без маски начал кашлять, из-за чего сидевший рядом пассажир нажал тревожную кнопку.

Но подобное развитие событий не уникально. Оглядываясь далеко назад, в глубину истории, можно сказать, что любая пандемия всегда сопровождалась паникой. Так было, например, в Средние века во время чёрной чумы, так было и во время недавних эпидемий: СПИДа, Эболы, свиного и птичьего гриппа и прочих.

У учёных, специалистов по статистике и людей, находящихся далеко от «линии огня», происходящее может вызывать улыбку, однако страх, распространяемый из уст в уста, а чаще всего через онлайн-сообщения, реален.

И, возможно, наиболее остро он ощущается в местах большого скопления людей: церквях, торговых центрах, школах, отмечает Associated Press.